Moto Club Asso: al via il tesseramento 2026

Il Moto Club Asso non ha ancora concluso quella passata che già alza il sipario sulla nuova stagione con nuovi ed entusiasmanti progetti: aperto il tesseramento al sodalizio.

Tante attività di successo

Dopo il successo della Motoesposizione organizzata a inizio novembre in sala consiliare, il sodalizio invita soci, appassionati e simpatizzanti a prendere i contatti col Moto Club e già rinnovare l’iscrizione per il 2026.

“Nella stagione 2025 – afferma il presidente Enrico Corti – il Moto Club Asso si è affermato sul territorio a livello regionale ma anche oltre i confini locali, con accattivanti manifestazioni molto apprezzate dai centauri nel campo del Mototurismo come il 19esimo Motorasso, motogiro della Federazione motociclistica italiana in Lombardia, la 13esima Motoesposizione Moto inglesi, tenutasi nella sala del Consiglio comunale a Asso dal 1° al 2 novembre in concomitanza con la commemorazione dei caduti presso il Monumento FMI a Civenna, l’educazione stradale nelle scuole e le gite sociali”.

Anche a livello social, il Moto Club Asso sottolinea il successo delle proprie attività. “La pagina e il gruppo Facebook dedicata al Monumento del Circuito del Lario, posizionato a Lasnigo sul rettilineo ove era posto il traguardo della mitica gara corsa sulle strade del triangolo lariano dal 1921 al 1939, conta già molte visualizzazioni e foto pubblicate ad opera di simpatizzanti motociclisti visitatori e motoclub che nelle ripetute cerimonie hanno apposto la mattonella col logo del proprio sodalizio sul basamento della statua”.

Come tesserarsi

A spiegare come procedere col tesseramento al club e tutti i vantaggi è il segretario Rinaldo Batelli: “Le Tessere Member o Sport FMI (Federazione Motociclistica Italiana) offrono numerose opportunità tra cui l’abbonamento alla rivista Motitalia, polizze assicurative vantaggiose per moto storiche e moderne, assistenza stradale e sanitaria, sconti consistenti su riviste specializzate, sull’acquisto di materiali motociclistici e su biglietti di ingresso a Manifestazioni, oltre al servizio di consulenza per iscrivere la moto, al compimento del ventesimo anno, al Registro storico. Il Moto Club Asso offre anche la consulenza per le pratiche relative alle Licenze agonistiche FMI”.

I dettagli in merito alle iscrizioni e all’attività del Moto Club sono reperibili su Facebook e sul sito del Moto Club: “Invitiamo perciò gli appassionati a seguirci anche online per essere informati su iniziative ed eventi che per la prossima stagione si preannunciano sorprendenti” conclude Dino Vanossi, vicepresidente.