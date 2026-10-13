Moto Club Asso: grande partecipazione al 46esimo Raduno della Cassoeula

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Il Moto Club Asso ha partecipato al 46esimo Raduno Nazionale della Cassoeula organizzato dal Moto Club Inverunese.

Grande partecipazione

Un numeroso gruppo di Soci sono partiti da Asso, hanno attraversato strade immerse nella natura e nel foliage autunnale e sono giunti a Inveruno. Completata l’iscrizione hanno partecipato alla consueta parata in sella alle moto in paese, alla benedizione davanti al sagrato della chiesa e all’aperitivo in un locale tipico. Poi presso il Circolo Italia hanno degustato la prima ottima cassoeula della stagione e sono stati premiati con una coppa di grandi dimensioni come Moto Club della Lombardia affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana presente più numeroso.

Asso Special Bike il prossimo evento

Tempo bello, buone condizioni, fondo stradale asciutto e ottima compagnia. Il prossimo obiettivo sarà l’organizzazione della 14esima Motoesposizione Asso Special Bike che si terrà nella sala consigliare del Comune di Asso sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre in concomitanza con la commemorazione dei caduti del motociclismo che si terrà a Civenna.