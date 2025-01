Moto Club Asso: tesseramento 2025 anche online

Il tesseramento al Moto Club Asso arriva anche online: soci, appassionati e simpatizzanti potranno riprendere i contatti col sodalizio e rinnovare l'iscrizione (anche alla Federazione Motociclistica Italiana) per il 2025 comodamente tramite web.

Come richiedere la Tessera Member

Per favorire i soci è infatti già attivo il servizio di Tesseramento online Fmi del Moto Club Asso. Il gruppo è il primo in provincia di Como a offrire la possibilità di acquistare online la Tessera Member della Federazione Motociclistica Italiana digitale.

E’ sufficiente collegarsi alla pagina del Moto Club Asso, richiedere la tessera in formato digitale e quindi si verrà indirizzati sul portale della Federazione Motociclistica Italiana MyFMI dove bisognerà registrarsi; ricevuta la conferma dal Moto Club sarà possibile procedere all'acquisto.

“Le Tessere Member della Federazione Motociclistica Italiana – spiega Rinaldo Batelli, segretario del club assese - offrono numerose opportunità tra cui l'abbonamento alla rivista Motitalia, polizze assicurative vantaggiose per moto storiche e moderne, assistenza stradale e sanitaria, sconti consistenti su riviste specializzate, sull’acquisto di materiali motociclistici e su biglietti di ingresso a Manifestazioni, oltre al servizio di consulenza per iscrivere la moto, al compimento del ventesimo anno, al Registro storico. Il Moto Club Asso offre anche la consulenza per le pratiche relative alle Licenze agonistiche Fmi”.

Moto Club Asso, tante iniziative

“Nella stagione 2024 – aggiunge il presidente Enrico Corti – il Moto Club Asso si è affermato sul territorio a livello regionale ma anche oltre i confini con accattivanti manifestazioni molto apprezzate dai centauri nel campo del Mototurismo come il 18° Motorasso, motogiro della Federazione motociclistica italiana in Lombardia, la 12° Motoesposizione Benelli tenutasi nella Sala del Consiglio comunale di Asso dal 1° al 3 novembre in concomitanza con la commemorazione dei caduti presso il Monumento FMI a Civenna, l’Educazione stradale nelle scuole e le gite sociali. La pagina e il gruppo Facebook dedicata al Monumento del Circuito del Lario, posizionato a Lasnigo sul rettilineo ove era posto il traguardo della mitica gara corsa sulle strade del triangolo lariano dal 1921 al 1939, conta già molte visualizzazioni e foto pubblicate ad opera di simpatizzanti motociclisti visitatori e motoclub che nelle ripetute cerimonie hanno apposto la mattonella col logo del proprio sodalizio sul basamento della statua”.

I dettagli in merito alle iscrizioni e all'attività del Moto Club Asso sono reperibili sulla pagina Facebook e sul sito web del sodalizio. "Invitiamo perciò gli appassionati a seguirci anche online per essere informati su iniziative ed eventi che per la prossima stagione si preannunciano sorprendenti” conclude Dino Vanossi, vicepresidente.

(in copertina un'immagine della Motoesposizione 2024)