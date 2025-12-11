Moto Club Asso: un 2025 pieno di successi e soddisfazioni

Lo scorso sabato 6 dicembre, presso il Ristorante Rezzago, si è tenuta la cena sociale del Moto Club Asso.

L’evento

All’evento hanno partecipato oltre trenta persone, tra cui il Commissario di gara della Federazione Motociclistica Italiana Carlo Maggi, il Delegato provinciale FMI Corrao Giovanni e gli assessori del Comune di Asso Antonella Mazza e Raul Losa. Presenti anche i rappresentanti del Moto Club Carate Brianza.

Durante la serata, il presidente Enrico Corti ha illustrato il resoconto annuale delle attività 2025, evidenziando i traguardi raggiunti dal gruppo. Non è mancato un momento dedicato al diciannovesimo “Motorasso”, manifestazione simbolo dell’associazione, che anche quest’anno ha riscosso grande successo. “Con soddisfazione– ha dichiarato il vicepresidente Dino Vanossi – ci siamo contraddistinti anche quest’anno per la qualità dell’accoglienza e l’organizzazione offerta ai partecipanti”.

Tra i servizi sempre più apprezzati dai soci, è stato ricordato il supporto fornito dal Moto Club per l’iscrizione delle moto d’epoca al Registro Storico FMI, un’attività seguita da un numero crescente di appassionati. Spazio anche ai temi della sicurezza: il Moto Club Asso continua infatti a investire nell’educazione stradale, proponendo incontri e percorsi formativi nelle scuole.

Prima dei saluti finali, il presidente Corti ha voluto ringraziare soci, amministrazione comunale, FMI, sostenitori, Moto Club partner, associazioni locali e tutti gli amici che hanno contribuito al successo delle attività.

Mentre l’anno si avvia alla conclusione, è già aperto il tesseramento FMI 2026, che si preannuncia ricco di nuove proposte e iniziative.