I soci del Moto Club Asso si laureano...all'Università della strada

Prima gita sociale per il Moto Club Asso, con tanto di pergamena di Laurea in "Dottori del Tornante" conseguita...all'Università della strada.

Soci tornati in sella

Finalmente i soci hanno potuto riprendere le due ruote. La stagione motociclistica 2025, infatti, sarebbe dovuta iniziare alla grande con la partecipazione ad un motogiro di un Moto Club FMI nel Milanese ma a causa del maltempo la manifestazione è stata rimandata per ben due volte.

Con l'arrivo della primavera e quindi delle belle giornate, il sodalizio assese ha organizzato una gita sociale per riavviare le moto rimaste ferme durante il periodo invernale e consentire ai soci di riprendere la mano con i mezzi, "ripassare" i fondamentali e prendere confidenza con pesi, equilibri e movimenti.

Quindi, registrata la gita sociale LOMGS059 sul portale del Sistema informativo FMI per avere tutte le coperture assicurative offerte, "dribblate" le cresime, comunioni e altri impegni famigliari, cinque soci sono partiti da Asso alla volta della Rotonda romanica di San Tomè ad Almenno S. Bartolomeo (BG), Passo Zambla, Nembro, Selvino con i suoi diciannove tornanti dove si sono goduti un pranzo a base di ottime specialità bergamasche per poi ripartire alla volta di Fonte Bracca, Val Taleggio, Culmine San Pietro (LC) per poi rientrare.

"Tempo bello, buone condizioni, fondo stradale asciutto e ottima compagnia - commentano dal club assese - Al 19° tornante di Selvino il rappresentante della Commissione turistica del Moto Club Asso, Tiziano Corti, ha consegnato ai partecipanti la pergamena della Laurea di Dottori del Tornante conseguita presso l’Università della strada - Facoltà della curva, suscitando la sorpresa, l’ilarità e l’entusiasmo dei soci".

Dopo aver steso il rapporto FMI consuntivo il Moto club Asso sta già progettando le prossime gite sociali previste in programma che si annunciano coinvolgenti e ricche di novità.