Moto club Broncino ha un nuovo presidente

Antonio Corti è il nuovo presidente del Moto Club Broncino di Albavilla. E’ stato eletto nei giorni scorsi il direttivo dell’associazione (nella foto) dopo le dimissioni, a dicembre, del presidente Sergio Meroni dopo 15 anni alla guida dell’associazione.

Da sempre socio dell’associazione

Corti, da sempre socio attivo del sodalizio, è figlio di Mario Corti, detto «Mario Pistun», che 55 anni fa, nel 1971, fondò il Moto Club Broncino e ne fu primo presidente. Obbiettivo del nuovo numero uno è continuare con le attività sportive e per la comunità, collaborando anche con le associazioni locali. Lo affiancheranno il vicepresidente Daniele Bosisio, il segretario Giuliano Gaffuri e il direttore sportivo Doriano Barzaghi. «Sono contento di questo nuovo incarico: da sempre faccio parte del Moto club – afferma Corti – Nostro obbiettivo di quest’anno è continuare le gare e portare avanti le attività: Sergio ha fatto tanto e ricevuto tanto, con ottimi risultati, lo ringraziamo per l’impegno e intendiamo proseguire al meglio possibile. Abbiamo già partecipato agli inizi delle gare del regionale con tanti ragazzi validi che hanno vinto le prove. Siamo un bel gruppo e nonostante purtroppo l’uscita di alcuni atleti abbiamo tanti ragazzi bravi con cui vogliamo portare avanti il regionale e il trofeo Ktm. Ci piacerebbe anche fare le prove del campionato italiano. Ci piacerebbe poi fare qualcosa per il paese – prosegue – partecipare alle feste della Pro loco ed essere presenti sul territorio».