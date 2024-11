Motoesposizione da record: oltre 2.000 persone alla "Benelli"

Successo da record per la 12esima Motoesposizione organizzata dal Moto Club Asso: più di 2.000 persone si sono recate in visita alla manifestazione nella sala consiliare del palazzo comunale di Asso.

In mostra il marchio pesarese

La mostra "Benelli" è stata aperta dal 1° al 3 novembre in concomitanza con il Motoraduno di Civenna, in occasione della commemorazione dei caduti motociclisti.

“E’ stato per noi un onore celebrare la 12esima edizione dell’evento con la mostra del prezioso marchio di Pesaro - ha commentato il presidente Enrico Corti - Gli addobbi hanno arricchito il paese coi colori Benelli, l’arco gonfiabile ha adornato la piazza del palazzo comunale di Asso dove sono stati ospitati e fatti i cantare i motori delle moto d’epoca tra cui 1972 Benelli 650cc replica Saarinen, 1978 Benelli 250 2 tempi e Benelli 750 Sei".

Nella sala consiliare l’intera collezione delle moto Benelli 2024 è stata presentata da un breve sunto della storia del celebre marchio pesarese e di Tonino Benelli. In evidenza al centro della sala il modello TRK 702X, moto estremamente versatile, agile e maneggevole, progettata per affrontare qualsiasi tipo di terreno, sia asfaltato che fuoristrada e creata per lanciarsi in nuove ed emozionanti avventure. Passione, libertà e piacere in un'unica moto, qualunque sia la strada che si sceglie di percorrere e senza limiti alla voglia di viaggiare.

Sono stati proiettati i video del Museo del Moto club “Tonino Benelli” di Pesaro e il docufilm del 2021 “Benelli su Benelli” sulla vita e i successi motociclistici di Tonino Benelli, regia di Marta Miniucchi, sceneggiatura di Annapaola Fabbri, interpretato dall’attore Alessandro Gimelli accompagnato dalla voce narrante di Neri Marcorè, produzione Genoma Films con Albedo Productions. L’evento è stato allietato da musiche di Gioacchino Rossini, anch’egli pesarese, tratte dalle più famose opere liriche: “L’italiana in Algeri”, “La gazza ladra”, “Il barbiere di Siviglia”, “Tancredi”, “Guglielmo Tell”, “ La cenerentola”, “Viaggio a Reims”, “Il signor Bruschino”.

Proseguono gli impegni del Moto Club Asso

Se Gioacchino Rossini era soprannominato “Il cigno di Pesaro” per le sue famose melodie, per assonanza, Tonino Benelli era detto il “Cigno del motore” per il rombo dei motori e le sue prodezze come pilota. “Nell’anno che celebra Pesaro Città della cultura 2024 – ha aggiunto il segretario Rinaldo Batelli - il Moto Club Asso rende omaggio al celebre marchio pesarese e a Tonino Benelli, che partecipò al Circuito del Lario negli anni 1927, 1928 e 1930 nelle classi 250cc e 175cc. conquistando sempre il 1° posto e anche il giro più veloce per la categoria alla media di km/h 67,724".

La manifestazione ha goduto dei patrocini del Consiglio regionale della Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità montana del Triangolo lariano e dell’Amministrazione comunale di Asso.

"Si ringraziano la casa madre Benelli, la Concessionaria ufficiale Benelli Gmoto di Beregazzo con Figliaro (CO), il Moto Club “Tonino Benelli”, il Registro storico Benelli i numerosi collezionisti di moto d’epoca intervenuti e il Comitato regionale della Federazione motociclistica italiana e il Sig. Gianpaolo Balatti. L’attività del Moto Club Asso prosegue con le ultime gite sociali della stagione, la cena sociale annuale e il Tesseramento 2025. I dettagli in merito alle iscrizioni e all’attività del Moto Club sono reperibili su Facebook e all’indirizzo http://blog.libero.it/motoclubasso, invitiamo perciò gli appassionati a seguirci anche online per essere informati su iniziative ed eventi che per la prossima stagione si preannunciano sorprendenti” ha concluso Dino Vanossi, vicepresidente.