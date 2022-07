L’entusiasmo e gli sforzi organizzativi del Vespa Club Olgiate Comasco, insieme al Comune, alla Polizia locale, alla Protezione civile, alla Pro loco, decine di associazioni e attività commerciali, hanno allestito la manifestazione clou dell’estate olgiatese: la Notte Arancione, che andrà in scena oggi, sabato 16 luglio 2022.

Movida a Olgiate con la Notte Arancione: modifiche alla viabilità

Sessanta punti di intrattenimento: cibo, musica, mostre e curiosità. «Vespa Club» e Comune chiedono collaborazione dal punto di vista della viabilità. Disposta la chiusura al traffico veicolare con divieto di circolazione delle seguenti strade, dalle ore 17:00 del 16/07/2022 alle ore 03:00 del 17/07/2022 con circolazione.

Consentita soltanto ai mezzi di soccorso, delle forze di polizia e della protezione civile nonché degli espositori (limitatamente al tempo necessario per posizionarsi ed allontanarsi dal luogo di esposizione)

- SS342 - v.le Trieste, via Vittorio Emanuele II, via Roma (tratto compreso tra la via De Amicis e la via San Giorgio);

- via Milano (tratto compreso tra la via Antelami e la via Roma)

- via delle Vecchie Scuderie (tratto compreso tra la sede dell’Ufficio Postale e la via Roma; o via Tarchini (tratto compreso fra la via Michelangelo e la via Roma);

- Via Volta;

- Via Volpi Caimi;

- Via Manzoni;

- Via Mazzini;-

- Via A e M Roncoroni;

- Piazza Volta;

- Piazza Umberto I;

- Via Cavour;

- Via Sempione;

- Via Lucini;

- Via San Gerardo;

- Piazza San Gerardo;

- Via Indipendenza (tratto compreso tra la via Marco Polo e la piazza San Gerardo);

- via Parini;

- via Carducci (tratto tra la via Luraschi, e la via Vittorio Emanuele II);

- via Luraschi (tratto compreso tra la via Monte Generoso e la via San Gerardo);

- via Silvio Pellico (tratto compreso tra la via San Gerardo e la via Luraschi);

- via Santa Caterina;

- via Boselli (resa strada senza uscita con chiusura all’intersezione con la via San Gerardo);

- Piazza Italia;

- Via Pio Roncoroni;

- Via Leonardo da Vinci

Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA delle seguenti strade, su entrambi i lati, dalle ore 16:00 del 16/07/2022 alle ore 03:00 del 17/07/2022

- tutta la statale SS342 – Via Vittorio Emanuele II e Via Roma (fino all’intersezione con la via San Giorgio);

- Via San Gerardo;

- Via Luraschi;

- Via Volta;

- Piazza Volta;

-Via Giovio;

- Piazza Italia;

- Via Milano (nel tratto compreso tra la piazza Mercato e la via Roma); o Via Tarchini (tra la via Michelangelo e la via Roma);

- Via Boselli (parcheggio tra la via Sant’Elia ed il civ.3, che viene riservato agli espositori);.

AUTORIZZA

La sosta in:

- L.go caduti di Nassiriya;

- Via Volpi Caimi;

- P.zza Umberto;

- Via Cavour;

- Via Lucini;

- P.zza San Gerardo;

- Via Leonardo da Vinci;

- Via Silvio Pellico;

nel rispetto dei limiti del divieto di circolazione di cui sopra.

I veicoli potranno accedere ai suddetti parcheggi prima dell’orario previsto per la chiusura delle strade (ovvero prima delle ore 17:00 del giorno 16/07/2022) e non potranno essere spostati prima della riapertura delle stesse (ovvero dopo le ore 03:00 del giorno 17/07/2022)

