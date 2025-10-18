Mr. Rain: “La musica è la mia via di salvezza”

Tra infanzia, fragilità e passione per la pizza ed Excel, il rapper si è raccontato al pubblico

Mr. Rain è stato il protagonista di un incontro intimo e sincero con il pubblico di Figino Serenza, all’Oratorio Sacro Cuore.

“Scrivere è stato il modo per alleggerire il mio carico emotivo. La musica è diventata la mia via di salvezza. Prima ero una fortezza, una prigione. Mi isolavo, respingevo chi mi voleva bene. Da quando ho imparato a chiedere aiuto, la mia vita è cambiata”.

L’incontro con Mr. Rain

Una serata speciale, con il rapper e cantautore Mattia Balardi – classe 1991 – protagonista del format «Adesso Capiamo» condotto da Lorenzo Luporini, autore e presentatore. Un dialogo aperto, senza copioni, per raccontare con lucidità il proprio percorso umano e musicale.

Mr.Rain ha condiviso le sue radici: infanzia complessa, genitori separati, tre sorelle, una madre musicista e un cortile affollato dove imparare presto il senso di responsabilità. Ha raccontato il cantante:

“A 15 anni ho scaricato una base e scritto la mia prima canzone. Era un periodo turbolento, ma ho capito che buttare fuori quello che avevo dentro mi faceva bene”.

Il percorso psicologico

Oggi la scrittura resta il suo centro:

“Scrivo solo quando sento davvero qualcosa da dire. Ogni canzone nasce da un’emozione vissuta”.

Il palco, invece, è stata una conquista più complessa:

“Sono introverso e all’inizio avevo paura; ora mi sento libero, riesco ad aprirmi”.

Nel cuore della conversazione anche un tema spesso taciuto, la salute mentale:

“Seguo un percorso psicologico da anni, parlare mi ha salvato. Dobbiamo normalizzare la fragilità, siamo tutti pieni di lividi e non dobbiamo vergognarci: essere fragili è essere umani”.

Fan di Eminem e “dipendente” da Excel

Non sono mancate le curiosità: fan di Eminem, dipendente da Excel per ogni decisione importante («Ci organizzo tutto»), appassionato di pizza e silenzio, Mr.Rain si è raccontato con ironia e autenticità.

La fondatrice del fan club tra il pubblico

Tra il pubblico anche chi lo segue ovunque, come la 24enne torinese Martina Ersi, una delle fondatrici e moderatrici del fan club ufficiale su Instagram:

“Per me la sua musica è un raggio di luce che filtra tra gli alberi. L’incontro – che ho scoperto per caso la sera prima – mi ha dato pace, era ciò di cui avevo bisogno. Era da Capodanno che non lo vedevo, ho cancellato tutti i miei piani e sono partita da Torino la sera prima. Per lui ho girato Brescia, La Spezia, Sanremo, Milano…La distanza non mi ha mai fermata”.

Un nuovo tour

Mr. Rain, intanto, si prepara a tornare dal vivo. Nessuna data ufficiale, ma l’annuncio c’è stato. E il teatro gremito di Figino, con le sue domande, i sorrisi e gli applausi, le foto e gli autografi, ha già dato la sua risposta: presente.