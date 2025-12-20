Riccardo Mulazzani torna protagonista sul palco internazionale del karate: a poche settimane dal brillante quarto posto ai Mondiali WSKA di Cadice, l’atleta conferma il suo grandissimo talento anche agli ESKA European Shotokan Karate-Do Championships 2025, campionati europei che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Portimão, in Portogallo.

Poche settimane fa aveva gareggiato ai Mondiali

Riccardo ha 18 anni ed è originario di Merate, ma si allena con il preparatore Simone Pontiggia tre volte a settimana ad Alzate e Monguzzo. Dopo l’esperienza spagnola di settembre, in cui aveva condiviso la finale con l’amico e compagno di nazionale Leonardo Bindi, il giovane atleta dell’Onamikai ASD è stato nuovamente convocato dalla FIKTA Hiroshi Shirai Karatedo ASD e ha affrontato anche la gara di kata individuale, fermandosi questa volta nelle prime fasi eliminatorie. Ma ha compensato con un risultato brillante nella prova del kata a squadre: insieme a Bindi ed Elia Ricciardi, Riccardo ha conquistato una splendida medaglia d’oro, portando l’Italia sul gradino più alto del podio e confermando la forza del terzetto azzurro.

«Per l’Onamikai ASD si tratta di un ulteriore motivo d’orgoglio – ancora l’allenatore Pontiggia – Riccardo continua a rappresentare la società con impegno e costanza, allenandosi con regolarità tra Monguzzo e Alzate e dando continuità a un progetto tecnico che negli ultimi mesi lo ha visto crescere in modo evidente. Questo oro europeo è la conferma di un percorso che sta dando frutti importantissimi: dopo il Mondiale di Cadiz sapevamo che Riccardo aveva le qualità per proseguire su questa strada. Per lui era solo la seconda esperienza in una competizione di così alto livello e rispetto a quell’occasione, in cui era visibilmente più teso, in questi Campionati Europei ha dimostrato una maggiore sicurezza e maturità agonistica. La squadra ha fatto un lavoro straordinario».

A poche settimane da una finale mondiale, Riccardo si aggiudica persino un podio europeo continuando un percorso costellato di successi sportivi.