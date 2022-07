Municipio Figino: lavori in dirittura d'arrivo

Municipio di Figino Serenza rimesso a nuovo, dopo il pericolo di distacco di parte della facciata.

Sono in fase di completamento i lavori presso il Palazzo comunale relativi agli interventi di “Messa in sicurezza e riqualificazione energetica facciate” a seguito dell’accertamento del potenziale pericolo di distacco di gran parte degli elementi di finitura delle facciate. Nei giorni scorsi è stata rimossa l’impalcatura necessaria per i lavori di posizionamento del nuovo cappotto di rivestimento delle facciate e relativa tinteggiatura rendendo così “la casa di tutti i figinesi” più sicura, moderna e accogliente.