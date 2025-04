Municipio, stop alle infiltrazioni: finalmente avviati i lavori per riqualificarlo

«Stop» alle infiltrazioni di acqua dal tetto del Municipio di Orsenigo: hanno preso il via in questi giorni gli interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della copertura.

I lavori permetteranno di risolvere un problema che si trascina da anni

I lavori, cofinanziati grazie a contributi statali per 50mila euro, permetteranno la risoluzione di un annoso problema: le infiltrazioni di acqua dal tetto, che da tempo danneggiavano gli edifici al primo piano del palazzo municipale, hanno provocato deterioramenti in sala consiliare e negli uffici del sindaco e di alcuni impiegati, con il distacco di parte di intonaco.

L’intervento, che è parte del terzo lotto delle opere di ammodernamento e sistemazione del Municipio, è stato anticipato proprio per l’urgenza di risolvere il problema. «Il problema delle infiltrazioni, ormai, persiste da molto tempo ed era il momento di porvi fine - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Carlo Luigi Cordolcini - Così abbiamo approfittato dell’occasione di poter utilizzare i fondi per 50mila euro erogati a fondo perduto per il contenimento energetico, dei quali avevamo già usufruito per riqualificare i serramenti delle scuole e per alcuni interventi alle sale civiche. La sistemazione era in verità inclusa in un piano di interventi che riguardava tutta la sede municipale: ma abbiamo scelto di anticiparla perché la situazione era troppo critica».

Il cantiere è infatti stato avviato nei giorni scorsi e le opere, condizioni meteorologiche permettendo, dovrebbero terminare entro fine mese. «La sistemazione del problema di infiltrazioni era inclusa nel terzo lotto delle opere alla sede del Municipio: la prima, già in corso, riguardava l’archivio interrato. E’ stata sospesa temporaneamente affinché i due cantieri non interferissero - aggiunge Cordolcini - Una seconda parte degli interventi riguarda la “vecchia scuola”, la parte che affaccia su via Baragiola; il terzo lotto, del quale le infiltrazioni erano una sola parte, riguardava la parte interna dell’edificio. In totale si parla di lavori per alcuni milioni di euro che porterebbero alla riqualificazione completa della sede del Municipio - chiude Cordolcini - Opere più che necessarie, tanto più che la parte “nuova” è stata ristrutturata negli anni Ottanta. E’ necessario intervenire».

«Finalmente ha preso il via il cantiere: un intervento assolutamente necessario per risolvere un problema importante - aggiunge il sindaco Maddalena Pinti - La durata dipende dal meteo ma gli interventi termineranno a breve e ne siamo soddisfatti».