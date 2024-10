Muore il sindaco... ma solo a teatro

"ll sindaco muore … ma resuscita". Probabilmente in questo momento Paolo Clerici, sindaco di Cadorago, sta facendo gli scongiuri, anche se, a dirla tutta, è stato lui a fare quest'affermazione. In ogni caso non c'è nulla di più vero, proprio perché si tratta di una commedia che sarà portata in scena la prossima settimana e che vedrà il primo cittadino protagonista del terzo e ultimo atto, dove, per l'appunto, interpreta Piero , un uomo che muore, ma riesce comunque a ritornare in vita.

Le parole del sindaco Clerici

Quando lo racconta, senza ovviamente spoilerare troppo la trama, ride di gusto e spiega:

"Io recito nel terzo atto. Muoio, ma poi resuscito, è vero. Proprio come ho fatto da sindaco. Tutti mi davano per morto e invece sono risuscitato e mi trovo qui al terzo mandato, cosa che non tutti si aspettavano".

Pochi sapevano della sua passione per il teatro, che lui, tra l'altro, butta sul ridere.

"In realtà non ho ma recitato in vita vita, però è da quindici anni che faccio ridere come sindaco – stigmatizza con una risata contagiosa – Quando mi hanno chiesto di entrare nel gruppo degli attori della compagnia «La Rungia» di Bulgorello non ci ho pensato due volte. Mi piace il loro modo di fare allegro e scherzoso. Ci vuole comunque serietà e impegno per imparare le parti e per portare uno spettacolo sul palcoscenico, ma con loro tutto assume una dimensione diversa". "La Rungia" è un gruppo allegro che fa teatro da venticinque anni e questa volta porta in scena una commedia in tre atti di Achille Campanile ", con la regia di Nando Carrega .

Nella compagnia, oltre ad un variegato cast di attori – sono più di venti - c'è anche la moglie del primo cittadino, Emanuela Origoni , che si presenta nel ruolo di Celeste .

"Fa un ruolo minore – si appresta a precisare il sindaco Clerici – In ogni caso recitare vuol dire anche far qualcosa con la moglie e condividere con lei una passione comune per ben due volte a settimana".

Insomma, la serata sarà una sorpresa sotto tutti i punti di vista: sia nella trama che nei personaggi. Sarà una commedia tutta da ridere. E' da tanti anni che la compagnia sale sul palcoscenico e tutte le volte ottiene un grande successo in fatto di presenza e di apprezzamento da parte del pubblico. E anche quest'anno, di sicuro sarà lo stesso. Se non altro per andare a vedere come se la cava il "signor sindaco" su un palcoscenico e in veste tutta diversa da quando lo si vede con il tricolore addosso.

La compagnia "La Rungia" si esibirà dell'auditorium di via Manzoni, a Cadorago, sabato 26 ottobre e sabato 2 novembre alle 20.45, mentre domenica 27 alle 15. L'ingresso è a offerta libera, ma è richiesta un'adesione da effettuare attraverso i numeri 339.4627378 o 338.9022968. L'opera si intitola «Povero Piero». Chissà come mai. In ogni caso, una cosa è certa: se ne vedranno delle belle.