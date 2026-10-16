Murale in piazza ultimato, si attende solo l’inaugurazione

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L’antica Curt dei pulastrei di Lurate Caccivio rivive grazie a un grande murale sull’ex scuola dell’infanzia “Catelli”.

Un murale per Lurate

E’ stato ultimata nei giorni scorsi l’opera a cura della ditta “Fab” di Fabrizio Bellanca, che andrà a impreziosire la parte più alta della facciata. L’idea era quella di dare la giusta rilevanza nella storia di Lurate all’antica corte che sorgeva dove ora si trova piazza Sant’Ambrogio. Il murale ha visto un investimento di circa 4.000 euro.

Il passato che rivive

“Una decina di giorni di lavoro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Riniti – Per ora è stato coperto da un telo in attesa dell’inaugurazione vera e propria. Era doveroso fare qualcosa per ricordare la nostra storia: pensiamo di agire in questo modo anche per quanto riguarda altre zone del paese”. A dare ancora maggiore rilievo al murale sarà un’illuminazione studiata ad hoc in grado di renderlo ben visibile anche in orario notturno.