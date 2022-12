Museo civico di Erba chiuso dal 2 al 6 gennaio

Resterà chiuso al pubblico per le feste di Natale e del nuovo anno il museo civico di Erba in villa Ceriani

Riaprirà il giorno 7 con l'apertura straordinaria per il presepe di Crevenna

E' festa anche per il museo di via Ugo Foscolo nella frazione di Crevenna che quest'anno non sarà visitabile nei primi giorni dell'anno. Per informazioni sarà possibile scrivere all'indirizzo email museoerba@comune.erba. co.it.

Si ricorda che il presepe di Crevenna realizzato dagli Amici del presepe rimane aperto al pubblico fino al prossimo 22 gennaio. Gli orari di visita sono dalle 14 alle 18 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 in quelli festivi. Nei giorni feriali, però, per gruppi, classi e realtà numerose, è possibile prenotare una visita anche durante la mattina, tenendo comunque presente che il lunedì è il giorno di chiusura.

Per informazioni e prenotazioni di visite occorre contattare i numeri 031-645775, 031-640749 o 031-641101 (che è la parrocchia di Crevenna), oppure scrivere una mail a crevenna@chiesadimilano.it.