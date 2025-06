Museo e location per matrimoni: Villa Carosio è pronta a rinascere

Un museo sulla storia cittadina e una location ideale per i matrimoni a Lurate Caccivio.

Villa Carosio pronta al rilancio

Villa Carosio e il suo parco sono pronti al rilancio, almeno sulla carta. L’Amministrazione comunale, infatti, ha partecipato a un bando statale per ottenere un contributo a fondo perso di 2.400.000 euro, ovvero l’intera cifra necessaria alla sistemazione dell’antica dimora dislocata proprio a fianco del Municipio. Un intervento che, se dovesse trovare i fondi necessari, andrà inevitabilmente a connotare il mandato del sindaco Serena Arrighi e della sua squadra. L’obiettivo è chiaro, riportare la villa al suo splendore originale in modo da poterla sfruttare per molteplici scopi.

Progetto di riqualificazione

"Vanno riqualificati gli spazi interni e quelli esterni - spiega l’assessore alla Manutenzione patrimonio e Lavori pubblici Giuseppe Riniti - L’obiettivo è andare a creare un museo contenente oggetti storici in modo che tutti possano apprezzarli. Ne abbiamo diversi in Municipio e, qualora l’iniziativa si concretizzasse, vorremmo chiedere la collaborazione dei cittadini. Se qualcuno vorrà donare potrà liberamente farlo. Sarà possibile anche allestire delle mostre non permanenti". Dall’altra parte, il focus è sui matrimoni. "Abbiamo diverse persone che decidono di unirsi civilmente con cerimonia in Municipio. Purtroppo, non abbiamo uno spazio appropriato: Villa Carosio, invece, sarebbe perfetta in questo senso visto anche il suo ampio giardino".