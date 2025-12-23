Musica all’Accademia della Cura con Alex De Simoni

Il terzo appuntamento dell’Accademia della Cura – ideata dall’associazione Amici di Giovanni di Villa Guardia – ha avuto come guida Alex De Simoni, musicista, compositore e trainer in meditazioni sonore.

Con l’Accademia della Cura ci si prende cura di sé attraverso la musica

Il terzo degli otto laboratori proposti dagli Amici di Giovanni – sodalizio presieduto da Barbara Morandi – ha visto De Simoni guidare le 25 partecipanti in un pomeriggio pensato come “Respiro perpetuo – Mantici in cerchio”, un’esperienza di musicalità intuitiva per un campo sonoro condiviso. A partire dallo stupore dell’incontro con ben 13 fisarmoniche tutte diverse tra loro, il professionista ha introdotto i presenti alla pratica dei mantici in cerchio: grazie a una crescente serie di esperienze – singole, di coppia e corali – ognuna delle partecipanti è riuscita a imbracciare lo strumento.

“Eccezionale scoprirsi capaci di maneggiare uno strumento tanto particolare, potenzialmente complesso, finora alieno. Meravigliante farlo insieme: con ascolto e sintonizzazione istintiva. Un dono grande, grazie Alex”, questo il messaggio per l’artista per il lavoro svolto con l’Accademia della Cura che vede Alle Bonicalzi nelle vesti di coordinatrice. Prossimo laboratorio in programma il 24 gennaio 2026, sempre in Sala consiliare, a Villa Guardia.