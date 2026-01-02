Musica e fiabe per iniziare il 2026

Il Comune di Capiago Intimiano ha organizzato il Concerto di inizio anno, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Municipio.

L’iniziativa

Il concerto di lunedì sarà un appuntamento pensato per iniziare il nuovo anno all’insegna della musica, delle storie e della fantasia, ed è rivolto a famiglie, bambini e a tutti gli amanti della cultura condivisa. Protagonisti del pomeriggio saranno il Quintetto di Fiati “Orobie” e Oreste Castagna, narratore amatissimo da generazioni di bambini e famiglie. L’incontro tra musica dal vivo e racconto darà vita a un’esperienza coinvolgente e accessibile, capace di parlare a pubblici di tutte le età.

Il programma

Il concerto proporrà un viaggio musicale nel mondo delle fiabe, attraverso alcune delle pagine più celebri della musica classica come “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof’ev; “Lo Schiaccianoci” e “La Bella Addormentata” di Pëtr Il’ič Čajkovskij; “Peer Gynt” di Edvard Grieg.

Il concerto sarà a ingresso libero e si svolgerà lunedì 5 gennaio 2026 alle 17.30 in Sala Consiliare.