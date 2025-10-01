Musica, feste e incontri per l’Associazione Anziani e pensionati

Pomeriggi in musica, feste e incontri: come ogni mese sono diverse le attività che propone l’Associazione Anziani e Pensionati di Cantù.

Le attività

Si inizierà domenica 5, con un pomeriggio danzante, a partire dalle 15.30, con Flora Duo Band. I pomeriggi musicali verranno riproposti anche domenica 12, 19 e 26 ottobre, sempre alle 15.30. Si esibiranno, rispettivamente, Giò, Gina Filsi e Gaetano Inserra. Sabato 11 ottobre si svolgerà la Festa dei nonni: un pranzo in compagnia presso la sede di via Unione (prenotazione obbligatoria entro lunedì 6 ottobre). Martedì 21, alle 15.30, la dottoressa Paola Valtorta proporrà l’incontro «La memoria e i suoi meccanismi». Il romanzo di Dacia Maraini «La lunga vita di Marianna Ucria» sarà invece al centro dell’incontro di giovedì 23, alle 15.30, con la professoressa Alberta Molteni. Il 29, dalle 8 alle 9.30 misurazione della pressione e della glicemia. Ottobre si concluderà con la festa di Halloween alle 21 di venerdì 31.