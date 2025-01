"Musica Maestro!": la banda di Lurago torna in scena, pronta a incantare nuovamente il pubblico con una nuova produzione teatrale musicale.

"Musica Maestro!": in scena sabato 1 febbraio

Dopo il trionfo di "I Musicanti di Brema" e "Il Gatto con gli Stivali", il Corpo Musicale "Mons. G. Nava" di Lurago d'Erba porterà in scena il concerto tragicomico "Musica Maestro!": appuntamento a sabato 1 febbraio 2025 alle ore 10:30, presso la sala della comunità dell'oratorio San Luigi. Un fantastico trio di maestri, accompagnato dai talentuosi musicisti del Corpo Musicale, darà vita a una storia coinvolgente e divertente, interpretando le più celebri melodie di Mozart, Strauss, Beethoven e Boccherini. Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini, per trascorrere una mattinata all'insegna della musica e del divertimento!

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune e tutti sono invitati a partecipare. Informazioni: Paolo Conti, presidente, al 333/2782703 o Umberto Valesini, direttore artistico e musicale al 333/4121818.