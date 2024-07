"Musica sotto le stelle" per sostenere il restauro dell'organo della basilica

Si svolgerà un concerto di musica antica a Villa Meda

Saranno eseguite musiche di Corelli, Vivaldi e Torelli

Si intitola "Musica sotto le stelle" il concerto di musica antica che si svolgerà martedì, 30 luglio, alle 21, a Villa Meda. A eseguire musiche di Corelli, Vivaldi e Torelli sarà l'ensemble Santo Stefano composto da Davide Scalese Civati e Nicolò Perego ai violini, Priscilla Panzeri alla viola e Giulia Sanguinetti al violoncello. In caso di maltempo l'appuntamento sarà spostato in basilica.

Importante appuntamento per riqualificare lo strumento

La serata sarà occasione per raccogliere offerte destinate al restauro dell'organo Serassi della basilica di Santo Stefano. Lo strumento, realizzato nel 1828 dalla famiglia Serassi, dopo due secoli di utilizzo ha bisogno di un intervento consistente: nel 1903 era stato ampliato e un'opera di manutenzione parziale risale agli anni Settanta.

Un contributo arriva da Fondazione Comunità comasca

E' proprio di ieri la notizia che tra i 300mila euro stanziati da Fondazione Comunità comasca per il patrimonio storico e artistico della provincia c'è anche un contributo per l'organo canzese. Alla parrocchia di Santo Stefano per il restauro integrale del Serassi sono stati destinati 50mila euro sul totale del progetto pari a 88mila e 850 euro.