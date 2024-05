“Musicando 2024”, in arrivo il raduno di bande giovanili

Le bande giovanili di Appiano, Molteno Monte Olimpino, Montano Lucino e Maslianico riunite ad Albavilla.

Bande giovanili radunate

Primo importante traguardo della Banda Giovanile del Corpo Musicale S. Cecilia di Altavilla. Sono trascorsi dieci anni da quando nel 2014 il maestro Michele Cappelletti, supportato dal

presidente Giancarlo Binaghi e dal vice maestro Gianpietro Anzani, propose di fondare la sezione giovanile del Corpo Musicale di Albavilla. Il gruppo in questi anni di costante attività, ha formato tanti giovani musicisti in un clima di amicizia e condivisione, facendo nascere in loro la passione per la musica e accompagnandoli nella crescita.

Domenica 19 maggio, alle 15, all’oratorio San Luigi di Albavilla, l’evento “Musicando” vedrà

l’esibizione oltre alla banda di Albavilla, anche dei gruppi giovanili delle bande di Appiano Gentile, Molteno, Monte Olimpino, Montano Lucino e Maslianico.