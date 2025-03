Musiciste d'eccezione sul palco per celebrare il talento femminile

Un concerto musicale con le docenti della scuola allievi del Corpo musicale "Mons. Giuseppe Nava". Questa la bella iniziativa a Lurago d'Erba per la Festa della donna, in programma per giovedì 6 marzo. Il concerto si chiamerà “Con gli occhi e il cuore di donna”.

Musiciste d'eccezione sul palco per la Festa della donna

Appuntamento dalle 21 di giovedì in sala consiliare: organizzato dalla banda e con patrocinio del Comune, ci sarà un concerto a tema con protagoniste le docenti della scuola allievi del Corpo Musicale. Un sestetto d'eccezione, composto da due flauti traversi, due clarinetti, un corno e un fagotto, eseguirà musiche scelte per celebrare il talento e la creatività femminile: il repertorio in programma vuole ripercorrere la composizione musicale femminile nei secoli. Un viaggio dal X secolo ai giorni nostri toccando musiche di: Hildegard von Bingen, Marianna Martinez, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Cecile Chaminade, Nadia Boulanger, Ethel Smyth e Gwyneth Walker. Le musiche saranno intervallate da brevi riflessioni interpretate dalle musiciste.

Questo evento speciale rappresenta un'opportunità di ritrovarsi insieme per celebrare la Festa della Donna attraverso la musica. Il Corpo Musicale “Mons. Giuseppe Nava”, da sempre impegnato nella promozione della cultura musicale nel territorio, desidera offrire un omaggio sentito a tutte le donne, con un evento che ne esalti la sensibilità e l'arte.