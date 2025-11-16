Nacer vola a Manchester e sogna di entrare nell’olimpo dei fighters

Ayoub Nacer, 25 anni di Canzo, prenderà il volo per l’Inghilterra dove il prossimo 22 novembre combatterà contro Francis “Fran” Breen

Combatterà nella Cage Warriors

Solo qualche mese fa Ayoub Nacer, campione di Mma, aveva raccontato di come dai successi era passato a un periodo difficile, fino alla rinascita con un nuovo team e la voglia di rimboccarsi le maniche e raggiungere il proprio obiettivo. Ora è arrivato il momento più importante: combatterà nella Cage Warriors, la promotion migliore in Europa, trampolino di lancio per molti di quelli che sono diventati grandi nomi della su disciplina.

“Il salto per il mio futuro da atleta”

Non nasconde la sua gioia Nacer:

“Sono molto emozionato perché questo incontro è molto importante per la mia carriera: può aprirmi grandi porte. Era quello che stavo aspettando. Ero stato contattato un mese fa per una proposta di combattimento proprio con lo stesso Breen, ma lui aveva rifiutato. Ora, invece, ci siamo. Lui è un mio coetaneo, un ragazzo giovane e promettente, che detiene il mio stesso record. Combattere contro di lui può essere e deve essere il salto che aspettavo di fare per il mio futuro da atleta”.

Potrebbe entrare nella mega promozione Ufc

Una vittoria per Ayoub Nacer significherebbe un bel contratto di multi-fight con la promotion. Da lì, scalando il ranking, potrebbe arrivare al titolo. Contemporaneamente, sfide come quella del 22 gli permetteranno di maturare ulteriormente per entrare nella mega promozione Ufc.