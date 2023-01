È l'evento musicale dell'anno per le provincie di Lecco e Como: il Nameless, che ogni anno organizza una tre giorni di musica elettronica e non nell'erbese e nei dintorni, ha iniziato ad annunciare i nomi dei dj che per l'edizione del 2023 saliranno sul palco. Dopo l'annuncio degli headliners Paul Kalkbrenner e Skrillex arrivano altri grandi nomi.

Nameless: che nomi per il 2023, dopo Skrillex annunciati Hardwell e Benny Benassi

Il Nameless Festival ha svelato ufficialmente i nuovi nomi che andranno a comporre la line up della prossima edizione, la quale si terrà dal 2 al 4 giugno 2023 tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Come detto, dopo le punte di diamante Paul Kalkbrenner e Skrillex saliranno sul palco anche Benny Benassi, Edmmaro, Gladde Paling, Gordo, Hardwell, Kayzo e Marauda.

Il Festival si avvicina alla sua decima edizione, che si prospetta senza precedenti e pronta a regalare a un pubblico proveniente da tutto il mondo musica, novità, atmosfere, realtà e momenti unici.