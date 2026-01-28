La manifestazione

Nasce “Dentro lo sport”

La rassegna si svolgerà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2026

Cantù · 28/01/2026 alle 14:39

A Cantù arriva “Dentro lo Sport. Anno zero”, una rassegna di eventi dedicata allo sport come esperienza educativa, culturale e sociale organizzata dal Comune. Dal 30 gennaio al 3 febbraio 2026, la città ospiterà cinque giorni di appuntamenti che mettono al centro i valori dello sport, il suo ruolo nella crescita dei giovani, il tema dell’inclusione e il dialogo tra pratica sportiva, cultura ed educazione.

Il progetto

Il progetto nasce come edizione numero zero, realizzata con il supporto di Briantea84, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Como e Coni Lombardia e con il contributo di Gruppo Acinque, e si inserisce nel percorso di avvicinamento della città ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, cogliendo questa occasione come stimolo per proporre una riflessione più ampia sul valore dello sport nella vita della comunità.

Il commento del sindaco

Queste le parole del sindaco Alice Galbiati:
In un momento in cui lo sport torna ad essere al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, abbiamo scelto di cogliere il passaggio della Fiamma come stimolo per proporre alla città un percorso ripetibile negli anni che sappia guardare oltre il singolo evento, mettendo al centro i valori, le relazioni e le responsabilità educative che lo sport porta con sé. Dentro lo Sport è un investimento culturale sul presente e sul futuro della nostra comunità e nasce da una visione precisa dell’Amministrazione: quella di una città che riconosce nello sport non solo una pratica agonistica, ma un linguaggio educativo, culturale e sociale capace di tenere insieme persone, generazioni e territori. Un ringraziamento a tutte le realtà che hanno scelto di mettersi in gioco e contribuire alla costruzione di questa nuova iniziativa”.

Le dichiarazioni di Molteni

Commenta così l’iniziativa Giuseppe Molteni, assessore allo Sport:
Dentro lo Sport nasce come anno zero di una rassegna che l’Amministrazione comunale intende strutturare e sviluppare nel tempo, con l’obiettivo di renderla un appuntamento riconoscibile e riproponibile negli anni. Non si tratta di una semplice successione di eventi, ma di un percorso che mette al centro lo sport come strumento educativo, culturale e sociale, capace di parlare a pubblici diversi e di tenere insieme generazioni, linguaggi ed esperienze. Cantù è una città con una forte tradizione sportiva e associativa, e Dentro lo Sport nasce proprio dalla volontà di valorizzare questo patrimonio, creando occasioni di incontro, riessione e partecipazione. Un ringraziamento particolare va
all’architetto Donatella Cervi, per l’idea progettuale e per aver contribuito in modo decisivo a rendere possibile questa rassegna, oltre a Briantea84 per il ruolo fondamentale, Panathlon Como e Ficts, partner nella costruzione del programma. Un grazie anche agli ufﬁci comunali, che hanno lavorato con grande impegno e spirito di collaborazione per dare forma a un progetto complesso in
tempi sﬁdanti”. 

La collaborazione con Briantea84

Si esprime così il presidente di Briantea84, Gianantonio Tomaselli:
Siamo davvero felici di poter collaborare con il Comune di Cantù per dare vita a un progetto visionario, nel suo anno zero. Essere parte di questo percorso signiﬁca ritrovare le nostre radici, incontrare un territorio che racconta la nostra storia e guardare insieme al futuro, in un momento epocale per lo sport, alle porte di Milano Cortina 2026. Con entusiasmo e senso di responsabilità, ci mettiamo a disposizione per contribuire al meglio a due settimane di eventi e rassegne di grande valore, certi che sapranno coinvolgere e unire tutta la comunità in una
partecipazione straordinaria”.

Il contributo di Acinque

Stefano Cetti, amninistratore delegato di Acinque, commenta così la loro partecipazione:

Acinque crede fortemente nello sport come motore di crescita delle comunità e del singolo. Essere partner della rassegna “Dentro lo sport” conferma il nostro impegno nel diffondere i valori dello sport e al tempo stesso nel valorizzare le eccellenze dei nostri territori. Per questo motivo ringraziamo il Comune di Cantù per averci coinvolto in questa iniziativa di valore”. 

Il programma

L’apertura è prevista venerdì 30 gennaio alle ore 18.30 in Villa Calvi con l’inaugurazione della mostra “Emozioni dei Giochi: culture through sport”, promossa dal Comune di Cantù e da Briantea84 e organizzata da F.I. C .T.S. –  Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs. L’esposizione, inserita nel Programma dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, presenta immagini fotograﬁche e video originali selezionati in esclusiva dalla library del CIO – Comitato Internazionale Olimpico, offrendo uno sguardo sullo sport come linguaggio universale capace di unire storie, culture e persone.L’esposizione, visitabile sino al 15 febbraio, sarà accompagnata da numerosi eventi, incontri e momenti di approfondimento.

Laboratori per i più piccoli

Nel corso del fine settimana ci saranno attività per i più piccoli come il laboratorio “Torcia Olimpica: costruiamola insieme” a cura di SiProgetti per bambini. Le attività si terranno nella sala Rossi di Villa Calvi, sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

L’incontro con gli studenti

La giornata di lunedì 2 febbraio, alle ore 9.30, sarà dedicata al dialogo con glistudenti delle scuole superiori canturine, con l’incontro “La diversità è risorsa: lo spogliatoio come metafora di vita”, organizzato da Briantea84 al Teatro San Teodoro. Un momento di confronto pensato per riﬂettere sull’impatto dello sport nella formazione dei giovani e sul valore della diversità come elemento di
crescita e coesione. L’incontro sarà condotto da Samuele Robbionipsicopedagogista sportivo.

Il convegno di Panathlon Como

Sempre Robbioni sarà relatore nel convegno aperto ai cittadini “I diritti dei ragazzi, i doveri dei genitori: quando l’Etica non è solo sulla Carta”,  promosso da Panathlon Como e in programma martedì 3 febbraio alle 21.00 al Salone dei Convegni di Cantù, dedicato ai temi dell’etica sportiva e del ruolo educativo di adulti e genitori. A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Edoardo Ceriani.

Il passaggio della fiaccola

Momento simbolico della rassegna sarà il passaggio della Fiamma Olimpica, previsto martedì 3 febbraio alle 17.36.
Il transito dei tedofori interesserà via Milano (altezza campo sportivo), piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia,
via Roma, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Grandi, via Mazzini e l’imbocco di via Como.
Dentro lo Sport. Anno zero è realizzata dal Comune di Cantù con il supporto di Briantea84, con il patrocinio di Regione Lombardia e CONI Lombardia, con il contributo del Gruppo Acinque. La rassegna è realizzata in collaborazione con F.I.C.T.S. – Fédération
Internationale Cinéma Télévision Sportifs, Panathlon Como, Media Creative, SiProgetti per bambini.
