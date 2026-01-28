Nasce “Dentro lo sport”

“ In un momento in cui lo sport torna ad essere al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, abbiamo scelto di cogliere il passaggio della Fiamma come stimolo per proporre alla città un percorso ripetibile negli anni che sappia guardare oltre il singolo evento, mettendo al centro i valori, le relazioni e le responsabilità educative che lo sport porta con sé. Dentro lo Sport è un investimento culturale sul presente e sul futuro della nostra comunità e nasce da una visione precisa dell’Amministrazione: quella di una città che riconosce nello sport non solo una pratica agonistica, ma un linguaggio educativo, culturale e sociale capace di tenere insieme persone, generazioni e territori. Un ringraziamento a tutte le realtà che hanno scelto di mettersi in gioco e contribuire alla costruzione di questa nuova iniziativa ”.

all’architetto Donatella Cervi, per l’idea progettuale e per aver contribuito in modo decisivo a rendere possibile questa rassegna, oltre a Briantea84 per il ruolo fondamentale, Panathlon Como e Ficts, partner nella costruzione del programma. Un grazie anche agli ufﬁci comunali, che hanno lavorato con grande impegno e spirito di collaborazione per dare forma a un progetto complesso in

“ Dentro lo Sport nasce come anno zero di una rassegna che l’Amministrazione comunale intende strutturare e sviluppare nel tempo, con l’obiettivo di renderla un appuntamento riconoscibile e riproponibile negli anni. Non si tratta di una semplice successione di eventi, ma di un percorso che mette al centro lo sport come strumento educativo, culturale e sociale, capace di parlare a pubblici diversi e di tenere insieme generazioni, linguaggi ed esperienze. Cantù è una città con una forte tradizione sportiva e associativa, e Dentro lo Sport nasce proprio dalla volontà di valorizzare questo patrimonio, creando occasioni di incontro, ri ﬂ essione e partecipazione. Un ringraziamento particolare va

Si esprime così il presidente di Briantea84, Gianantonio Tomaselli:

“ Siamo davvero felici di poter collaborare con il Comune di Cantù per dare vita a un progetto visionario, nel suo anno zero. Essere parte di questo percorso signiﬁca ritrovare le nostre radici, incontrare un territorio che racconta la nostra storia e guardare insieme al futuro, in un momento epocale per lo sport, alle porte di Milano Cortina 2026. Con entusiasmo e senso di responsabilità, ci mettiamo a disposizione per contribuire al meglio a due settimane di eventi e rassegne di grande valore, certi che sapranno coinvolgere e unire tutta la comunità in una partecipazione straordinaria ”.

Il contributo di Acinque

Stefano Cetti, amninistratore delegato di Acinque, commenta così la loro partecipazione:

“Acinque crede fortemente nello sport come motore di crescita delle comunità e del singolo. Essere partner della rassegna “Dentro lo sport” conferma il nostro impegno nel diffondere i valori dello sport e al tempo stesso nel valorizzare le eccellenze dei nostri territori. Per questo motivo ringraziamo il Comune di Cantù per averci coinvolto in questa iniziativa di valore”.

Il programma

L’apertura è prevista venerdì 30 gennaio alle ore 18.30 in Villa Calvi con l’inaugurazione della mostra “Emozioni dei Giochi: culture through sport”, promossa dal Comune di Cantù e da Briantea84 e organizzata da F.I. C .T.S. – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs. L’esposizione, inserita nel Programma dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, presenta immagini fotograﬁche e video originali selezionati in esclusiva dalla library del CIO – Comitato Internazionale Olimpico, offrendo uno sguardo sullo sport come linguaggio universale capace di unire storie, culture e persone.L’esposizione, visitabile sino al 15 febbraio, sarà accompagnata da numerosi eventi, incontri e momenti di approfondimento.

Laboratori per i più piccoli

Nel corso del fine settimana ci saranno attività per i più piccoli come il laboratorio “Torcia Olimpica: costruiamola insieme” a cura di SiProgetti per bambini. Le attività si terranno nella sala Rossi di Villa Calvi, sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

L’incontro con gli studenti

La giornata di lunedì 2 febbraio , alle ore 9.30 , sarà dedicata al dialogo con glistudenti delle scuole superiori canturine, con l’incontro “ La diversità è risorsa: lo spogliatoio come metafora di vita ”, organizzato da Briantea84 al Teatro San Teodoro . Un momento di confronto pensato per riﬂettere sull’impatto dello sport nella formazione dei giovani e sul valore della diversità come elemento di

crescita e coesione. L’incontro sarà condotto da Samuele Robbioni , psicopedagogista sportivo.

Il convegno di Panathlon Como

Sempre Robbioni sarà relatore nel convegno aperto ai cittadini “ I diritti dei ragazzi, i doveri dei genitori: quando l’Etica non è solo sulla Carta ”, promosso da Panathlon Como e in programma martedì 3 febbraio alle 21.00 al Salone dei Convegni di Cantù , dedicato ai temi dell’etica sportiva e del ruolo educativo di adulti e genitori. A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Edoardo Ceriani .

Il passaggio della fiaccola

Momento simbolico della rassegna sarà il passaggio della Fiamma Olimpica , previsto martedì 3 febbraio alle 17.36 .

Il transito dei tedofori interesserà via Milano (altezza campo sportivo), piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia,

via Roma, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Grandi, via Mazzini e l’imbocco di via Como.