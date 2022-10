Dalla volontà della dirigenza della scuola dell’Infanzia Enrico Terraneo di Cascina Amata nasce un Fondo presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca dedicato a sostenere progetti educativi della scuola.

Nasce il Fondo Scuola dell’Infanzia Enrico Terraneo di Cascina Amata per sostenere i progetti della scuola

In un periodo sempre più complicato, segnato dal calo delle nascite, dall’inflazione galoppante e dall’emergenza sanitaria, molte scuole materne si trovano in seria difficoltà. In un periodo come questo diventa molto difficile per le scuole avere le risorse necessarie per continuare a offrire un servizio educativo di qualità ai piccoli iscritti, indispensabile per costruire il futuro della nostra società. Per questo, attraverso l’intermediazione della Fondazione che garantirà totale trasparenza e controllo, la scuola chiede aiuto all’intera comunità.

Il Presidente della scuola dell’infanzia Orazio Marelli annuncia così la nascita del Fondo.

"Sono a tutti note le difficoltà legate all'incremento dei costi energetici cui si sovrappone il calo delle nascite con conseguenti minori iscrizioni alla nostra scuola. Non da ultimo la struttura necessita ancora di interventi di aggiornamento (parco giochi, impianto riscaldamento, impianto elettrico, serramenti). Per superare il difficile momento abbiamo aperto un Fondo presso la Fondazione di Comunità nella speranza di ricevere un aiuto e continuare a garantire una formazione e un'educazione di qualità ai nostri bambini".

Il Presidente della Fondazione Comasca, Angelo Porro, ha aggiunto:

"Siamo felici di accogliere la richiesta della Scuola materna Terraneo di Cascina Amata, che rappresenta un’esperienza di lungo corso e grande successo nel nostro territorio. Mi unisco all’appello del Presidente Marelli e invito tutti a donare, anche un piccolo contributo, per garantire un futuro sereno alla scuola e ai suoi bambini".

Come donare

È possibile sostenere il Fondo dedicato alla Scuola materna E. Terraneo con le seguenti modalità:

- online alla pagina di crowdfunding dedicata;

- con un bonifico intestato a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca con causale

Liberalità Fondo Scuola Infanzia Terraneo ad uno dei seguenti IBAN:

BCC CANTU’ - IT96U0843010900000000260290

INTESA SANPAOLO - IT56H0306909606100000128265

UNICREDIT - IT86P0200810900000102337656

I fondi per gli enti No Profit

Sul territorio della provincia di Como, ogni giorno numerosi enti pubblici e organizzazioni no profit svolgono un lavoro importante in risposta a bisogni sociali in continua evoluzione. Tra i servizi di intermediazione filantropica che offre la Fondazione Comasca vi è anche la possibilità, per questi enti, di creare un fondo col quale sostenere i propri progetti di interesse generale. Un fondo rappresenta un’opportunità per diversificare i mezzi con cui i donatori possono sostenere i progetti dell’ente e agevolare la gestione delle donazioni, poiché è la Fondazione a garantire la limpida amministrazione e tracciabilità delle stesse anche in caso di contestazioni legali. Inoltre, il Fondo potrebbe rappresentare una modalità per ampliare il bacino dei donatori o, nel caso degli enti pubblici, crearne addirittura uno ex novo.

Attraverso la costituzione di un fondo, inoltre, l’ente offre al donatore la possibilità di godere dei massimi benefici fiscali disponibili per le donazioni. In aggiunta si potrà usufruire delle descrizioni e rendicontazioni delle iniziative che verranno realizzate grazie al suo contributo e avere la certezza che la donazione verrà utilizzata solo per l’obiettivo stabilito.