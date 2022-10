Ora è ufficiale: anche Casnate con Bernate avrà il suo mercato e il sindaco Anna Seregni invita tutti a partecipare all’inaugurazione che si terrà giovedì 27 ottobre alle ore 8.45 in via Verdi.

Nasce il mercato di Casnate con Bernate. il sindaco Seregni: "Si punta su frutta, verdura, banco fresco e socialità"

Una vera e propria novità per il Comune di Casnate con Bernate che nell'attuare questo nuovo progetto si pone di raggiungere un obiettivo elogiabile: creare un momento in cui il paese possa ritrovare vitalità e socialità. Inoltre, l'Amministrazione ha deciso di puntare sui generi alimentari come frutta, verdura e i prodotti da banco fresco, ma anche merceria varia e abbigliamento.

"Mercato da intendere quindi non solo come luogo di scambi commerciali, ma anche come momento di “scambio sociale” e interazione umana, in un mondo ormai alla mercé di commercio elettronico e ipermercati, spesso “non luoghi” sempre uguali a se stessi. Anche per questo riteniamo che il mercato settimanale non debba essere visto come una scomoda concorrenza dai commercianti del paese, ma un modo per valorizzare tutte le attività commerciali sul territorio", si legge dalla nota diramata dal Comune.

Quando e dove

L’appuntamento settimanale sarà ogni giovedì dalle 8 alle 13 nel parcheggio di via Verdi, spazio che è stato attrezzato al meglio in questi mesi per accogliere gli ambulanti. Non essendoci mai state precedenti iniziative simili nel paese, è stato necessario anche redigere un regolamento comunale e preparare un bando per assegnare le postazioni.

"Ringraziamo Confesercenti per la disponibilità dimostrata nell’aiutarci a realizzare questa iniziativa in un periodo non facile per il commercio, che ha subito danni a causa delle restrizioni anti-Covid e che ora si trova davanti a un probabile periodo di contrazione dei consumi. Anche per questo siamo riconoscenti fin da ora ai dettaglianti che hanno dato la disponibilità a raccogliere la sfida dell’apertura di questo spazio a Casnate con Bernate. E invitiamo tutti i cittadini a loro volta a dargli fiducia".

I problemi legati al traffico

"Siamo consapevoli che il giovedì mattina si potranno riscontrare difficoltà di parcheggio in concomitanza con l’ingresso alle scuole (Primaria e dell’Infanzia) - dice il sindaco Anna Seregni - Purtroppo la difficoltà di parcheggio è un disagio difficilmente evitabile che riguarda molti mercati rionali. Abbiamo ovviamente valutato luoghi alternativi, ma abbiamo ritenuto che gli unici spazi adatti sarebbero stati o ancora più centrali e d’intralcio per la circolazione, o troppo periferici. Durante lo svolgimento del mercato sarà comunque tollerato il parcheggio lungo via Verdi (lato Berc) anche la di fuori degli spazi segnati, in modo da compensare almeno in parte i parcheggi persi".

Per facilitare l’accesso al mercato è anche stata prevista anche la realizzazione di una piccola scalinata che collega il parcheggio con l’incrocio tra via Verdi e via Bellini. Inoltre sarà anche installato al più presto un corrimano lungo il forte pendio dell’ultimo tratto di via Verdi, rispondendo alle richieste presentate in passato da alcuni cittadini.