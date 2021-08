Nasce il progetto CanTour: il patrimonio culturale canturino sbarca nel futuro

Indicazioni sulle bellezze artistiche locali per i turisti, ma anche per gli stessi canturini. La sezione e il gruppo consiliare della Lega Salvini-Lombardia hanno presentato il progetto CanTour, che nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio artistico-culturale della città di Cantù.

Nasce il progetto CanTour

"Il progetto CanTour prevede la sostituzione dei cartelli gialli – nonché l'integrazione presso numerosi altri siti di interesse storico e architettonico – con pannelli conformi alla normativa attuale, quindi con fondo marrone, dotati di breve descrizione e QR code, quest'ultimo stampato sui cartelli per essere inquadrato da smartphone, ormai in possesso della quasi totalità della popolazione - spiegano - Il QR code permetterà, tramite il proprio smartphone, di accedere ad ampie descrizioni storiche su ogni monumento. I luoghi di interesse, inoltre, saranno inseriti in vari percorsi tematici (siti storici, religiosi, rurali etc.), segnalati sulla pagina web dedicata e raffigurati in un plastico tridimensionale in legno che verrà posto all'interno di Sant'Ambrogio, punto di partenza sia per la conoscenza della Cantù storica, artistica e culturale, sia per i vari percorsi tematici per la visita della città".

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 7 agosto 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui