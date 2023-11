Nasce il Team Polti Kometa: dal 2024 l'azienda di Bulgarograsso torna nel ciclismo

Polti, rinomata per le sue innovazioni nel settore del piccolo elettrodomestico, e Kometa, specializzata nella trasformazione di carni suine e avicole, sono i nuovi partner del Team Polti Kometa a partire da gennaio 2024. Questa partnership segna il ritorno di Polti nel ciclismo dopo 17 anni di assenza e promette di ridefinire gli standard di eccellenza nel mondo delle corse su due ruote.

Fin dal debutto di Kometa sulla maglia della squadra nel 2017, l'azienda italo-ungherese è stata parte integrante dell'identità del team.

"Sono felice del rinnovo della nostra partnership con Kometa - afferma Fran Contador, il General Manager - Kometa sostiene il progetto della Fondazione Alberto Contador, in qualità di co-title sponsor, da ben otto anni consecutivi. "Abbiamo percorso una lunga strada insieme! Non solo in termini sportivi, ma anche nello sviluppo del ciclismo in Ungheria",

Il sostegno di Kometa ha reso possibile il passaggio della squadra alla categoria Continental nel 2018, insieme a significativi sviluppi del ciclismo in Ungheria, come la Grande Partenza del Giro d'Italia a Budapest nel 2022, un evento di inestimabile importanza per Kometa e per il paese magiaro.

"Il Team Polti Kometa si approccia a vivere una nuova era, con il prestigioso contributo di Polti a partire dal 2024. Polti vanta una storia importante nel ciclismo, e la nostra associazione con questo marchio rinomato arricchisce il nostro progetto, portando prestigio e credibilità alla nostra squadra - sottolinea Fran Contador - Questo accordo triennale rafforza non solo i nostri obiettivi, ma migliora anche la dinamica della squadra dal suo passaggio alla categoria ProTeam”.

Il commento di Francesca Polti

"Sono felice di seguire le orme di mio padre e di rappresentare una seconda generazione che crede ancora in questo sport, come veicolo per promuovere la notorietà del marchio, ma anche i valori e i principi sani che contraddistinguono il nostro agire quotidiano. Coltiviamo il sogno di scoprire il prossimo campione e diventare un punto di riferimento per giovani ciclisti e, chissà, fra qualche anno anche per le cicliste - commenta Francesca Polti, CEO di Polti - Con Giacomo Pedranzini, CEO di Kometa, è nato immediatamente un rapporto di stima e intesa. Abbiamo trovato elementi comuni, condividendo la stessa filosofia, e ci impegniamo a sostenere il talento emergente promuovendo uno stile di vita sano attraverso lo sport, oltre che con i nostri prodotti”.

Le parole di Pedranzini

“Inizia per noi l’ottava stagione al fianco della Fundación Contador. Con Ivan Basso, Alberto Contador e Fran Contador abbiamo costruito questa storia un passo alla volta, con determinazione e perseveranza. Negli anni si sono aggiunti nuovi partner in un crescendo continuo” commenta Giacomo Pedranzini, CEO di Kometa. “Adesso Polti prende la guida, con la sua storia, con l’energia e l’entusiasmo di Francesca e con l’ambizione di ripetersi nei successi, innovando. Assieme continueremo a crescere atleti e giovani uomini attraverso il ciclismo, sport storicamente parte della cultura italiana, che è anche una scuola di vita e che incarna al meglio i valori in cui crediamo: impegno, sacrificio, spirito di squadra. Kometa, anche attraverso il movimento dell’HonestFood, promuove una sana alimentazione unita a uno stile di vita attivo a tutela del nostro bene più prezioso: la salute. Polti rafforza questa azione con prodotti per la cura degli ambienti familiari e professionali. Assieme lavoriamo per una società in salute, produttiva e felice!”.

Parola a Ivan Basso

Ivan intravede un futuro promettente per la squadra, affermando:

"È un momento di grande orgoglio per me. Riuscire a riportare un nome tanto prestigioso come Polti nel mondo del ciclismo è un sogno che si realizza. Con il supporto duraturo di Kometa e la nuova energia di Polti, possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli che possiamo offrire alla squadra nuove risorse e prospettive ambiziose. Questa partnership rappresenta una combinazione di esperienza e passione, unendo due imprenditori come Francesca e Giacomo. L'obiettivo è chiaro: creare opportunità per i ciclisti emergenti, portare la squadra al prossimo livello di eccellenza e farla emergere come un punto di riferimento nel mondo del ciclismo".

La Polti

Polti, con 230 dipendenti è un’azienda italiana, importante player del mercato del Piccolo Elettrodomestico con gamme in continua espansione, e leader nelle applicazioni del vapore, sia per quanto riguarda lo stiro che per la pulizia in ambito domestico e professionale. Grazie a prodotti innovativi e 200 brevetti, dal 1978 ha cambiato le abitudini dei consumatori in oltre 50 Paesi, proponendo un approccio all’igiene contemporaneo e sostenibile: protagonista è sempre il vapore, con i suoi comprovati effetti pulenti potenti e naturali.

Prodotti come Polti Vaporella, il primo ferro da stiro con caldaia per uso domestico, e Polti Vaporetto, il pulitore a vapore con caldaia ad alta pressione, hanno caratterizzato la storia dell’azienda e sono tutt’oggi riferimento per know-how ed esperienza.

Nel corso degli anni Polti ha sviluppato una forte expertise sulla pulizia e disinfezione professionale, con linee dedicate e di attestata efficacia: Polti Sani System e Polti Vaporetto MV. Da marzo 2021 un nuovo importante traguardo: proprio Polti Sani System, Polti Vaporetto MV e Polti Vaporetto Pro sono anche dei “Dispositivi di Disinfezione a Vapore” (DDV) per il loro effetto battericida, sporicida, fungicida, levuricida e virucida. Polti si prende cura delle persone responsabilmente, offrendo soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita, nel pieno rispetto della natura.