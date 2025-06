Nasce l'albo dei volontari civici

«La solidarietà attiva è fondamentale per far crescere il nostro paese, abbiamo bisogno di giovani nel volontariato»: l’Amministrazione comunale di Grandate, per portare avanti numerose iniziative, ha annunciato l’istituzione di un albo comunale dei volontari civici.

Le parole della vicesindaca

Afferma Marilinda Sala, vicesindaca e assessore ai Servizi alla persona:

"Riteniamo importante promuovere e favorire la partecipazione dei singoli cittadini che, proprio in queste settimane, hanno la possibilità di candidarsi per attività di volontariato civico, attraverso un modulo che si può scaricare dal sito del nostro Comune. La domanda di iscrizione si potrà inoltrare fino al 4 luglio. Più nello specifico, potranno partecipare persone con un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Ovviamente devono essere residenti a Grandate. Inoltre, servirà un’idoneità psico-fisica".

L'albo dei volontari civici

Sala evidenzia il grande obiettivo di tutta quest’iniziativa:

"Vogliamo assolutamente coinvolgere i giovani. Noi abbiamo già un po’ di volontari in paese, ma quasi tutti sono pensionati. Serve un ricambio generazionale. Speriamo che quest’opportunità possa rappresentare uno stimolo per tanti ragazzi, che potrebbero essere un po’ più attivi e propositivi a Grandate. Tra l’altro, con questo albo resterà traccia, per sempre, dell’attività che si è svolta per dare una mano alla propria comunità. Penso possa essere una soddisfazione per tanti cittadini. Noi, come Amministrazione, possiamo anche rilasciare una certificazione per attestare l’attività svolta e le esperienze acquisite".

Gli ambiti del volontariato

Per quanto riguarda i settori in cui può avvenire il volontariato civico, Sala evidenzia 3 dimensioni:

"Innanzitutto, i cittadini potranno darci una mano nell’ambito sociale, in cui si svolgono numerose attività di assistenza. Per esempio abbiamo alcuni volontari di una certa età che aiutano gli anziani e i disabili negli spostamenti, potremmo potenziare questo servizio con forze fresche. Poi abbiamo individuato l’ambito civile. Nel nostro paese non c’è ancora un servizio pedibus, sarebbe bello attivarlo. Infine c’è l’ambito culturale. A Grandate, da anni, si svolgono diverse iniziative legate al mondo letterario. Anche in questi casi, per esempio, si può dare una mano. Abbiamo un bel gruppo di lettrici in cui si possono inserire altre figure. Inoltre, in tutti questi campi, vorremmo anche individuare nuove opportunità. Ovviamente siamo attenti nell’ascoltare possibili proposte. Cercheremo di dialogare con tutti i candidati per capire bene le loro competenze. Solo così si potrà individuare l’area in cui possono operare e di conseguenza l’attività specifica. In sostanza, vogliamo valorizzare l’azione spontanea e gratuita dei singoli cittadini per arrivare a sviluppare servizi comunali di pubblica utilità. Per tutti i dettagli, si può anche consultare l’intero regolamento che è disponibile sul sito del Comune".

Copertura assicurativa per chi aderirà

Infine, Sala afferma: