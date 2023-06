Nasce "Lariofest" per comprare un'ambulanza al Lariosoccorso di Erba: fondi anche da una coppia di Dubai.

Nasce "Lariofest" per comprare un'ambulanza: fondi anche da una coppia di Dubai

E’ tempo di "Lariofest". Per la prima volta in città il Lariosoccorso scende in piazza per una due giorni di musica, cibo e divertimento, con un grande obiettivo: raccogliere i fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Il prossimo fine settimana, venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023, infatti, la piazza del mercato si animerà di attività e intrattenimento.

Un'ambulanza che ha già raccolto un'importante donazione. "Si tratta di una coppia di origini indiane, ma che vive a Dubai – ha raccontato Croci – Forse ci ricordiamo tutti del matrimonio che lo scorso anno ha blindato Villa d’Este per tre giorni… ecco, erano loro, Shabana e Faizal: sono persone molto sensibili e attente e quando ho spiegato loro il senso e il lavoro di Lariosoccorso e ho chiesto loro una mano per sostenerci non hanno esitato e hanno fatto una generosa donazione. Ci tengo davvero a ringraziarli".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 3 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui