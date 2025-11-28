Nasce “Usse”, l’Unione svizzera sommelier e enocultori

Martedì 25 novembre si è tenuta, a Lamone, in Canton Ticino, la presentazione di “Usse”, il movimento fondato dalla presidente Anna Valli, sommelier residente ad Albiolo.

Promuovere la cultura del vino

Una quarantina di ospiti si sono riuniti nella sala Emozioni dell’enoteca Vini Tamborini, a Lamone, per l’inaugurazione dell’Unione svizzera sommelier e enocultori. A illustrare caratteristiche e finalità del progetto è stata Anna Valli, sommelier professionista, molto attiva in Svizzera e già presidente dei sommelier del Canton Ticino. “L’Unione nasce dall’idea di coinvolgere appassionati – spiega la presidente – nell’ambito di eventi, degustazioni e incontri formativi sul vino e sulle bevande fermentate, promuovendone la cultura, la qualità, la storia e la tradizione. Tutti sono i benvenuti, anche se il nostro scopo è quello di unire e dare spazio soprattutto ai giovani”.

Un team variegato

Assieme ad Anna Valli presentati gli altri tre membri dell’Usse, accomunati dalla passione per l’enocultura. Si tratta di Lorenzo Bianco, vicepresidente, sommelier professionista legato soprattutto al mondo della ristorazione e del turismo; Lucrezia Bonazzi, responsabile del sito ufficiale e dei canali social; Raffaella Zolla, tesoriera ed enocultrice. “Ringraziamo Anna per questa bellissima possibilità – commentano entusiasti i membri – E’ un progetto con grandissimo potenziale. Ci piace l’idea di creare qualcosa di nuovo e inclusivo, che si possa distinguere dai soliti standard”. Inoltre, il gruppo Donne&Vino, fondato nel 2006 dalla stessa Valli assieme a tre amiche, verrà inglobato all’interno dell’Unione e continuerà a proporre attività dedicate alle donne.

Le principali iniziative di “Usse”

Nel corso della serata, Anna Valli ha anticipato il programma annuale di attività, che includerà serate didattiche, degustazioni guidate, approfondimenti tematici e incontri con esperti. La maggior parte avrà luogo sul suolo ticinese, territorio a cui Valli è molto legata e nel quale è cresciuta professionalmente. Tra gli appuntamenti da evidenziare, sicuramente quello del 5 marzo 2026: una conferenza col professor Luigi Moio, enologo di fama mondiale ed ex presidente dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Si terrà alla Matasci Vini di Tenero. A maggio 2026, invece, l’opportunità di partecipare a un viaggio enoculturale in Georgia. Al termine dell’esposizione sono stati serviti, agli ospiti, due vini della tenuta Vallombrosa di Tamborini: un bianco e uno spumante prodotto con il metodo Martinotti. In degustazione offerto anche risotto mantecato allo spumante e panettone artigianale della panetteria-pasticceria Florean.