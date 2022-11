Da una collaborazione tra Croce Azzurra ODV di Rovellasca e le Auser Insieme Lomazzo e Auser Aurora di Rovello Porro nasce un nuovo servizio pubblico: gli sportelli PAC (Punto di Accoglienza al Cittadino), cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e da Regione Lombardia.

Nascono i "Punti di Accoglienza al Cittadino": un aiuto agli anziani per affrontare la burocrazia digitale

Si tratta di 3 sportelli aperti a Lomazzo, Rovellasca e Rovello Porro, dove i cittadini “senior” e le persone con fragilità bisognosi di supporto troveranno personale qualificato pronto ad aiutarli per il disbrigo di pratiche burocratiche, sociali e sanitarie, in particolare quelle che prevedono l’uso della tecnologia alla quale non tutti riescono ad accedere.

Tra i servizi offerti: creazione SPID, stampa ricette ed accesso al proprio fascicolo elettronico, accesso ai servizi fiscali e previdenziali tramite gli enti di patronato, supporto per l’accesso ai servizi sanitari e all’assistenza domiciliare, servizio consegna domiciliare farmaci, accompagnamento a visite ed esami sanitari, attivazione del telesoccorso domiciliare e tanti altri.

L’accesso al punto informativo è gratuito ed aperto a tutti i cittadini (per i servizi svolti è possibile effettuare donazioni). È possibile rivolgersi a qualsiasi sportello indipendentemente dal proprio Comune di residenza.

Sedi e orari

LOMAZZO – c/o Auser Insieme Lomazzo APS – Piazza Volta, 2 tel. 375.5151645. Attivo il lunedì dalle 09,00 alle 12,00 e il venerdì dalle 14,00 alle 17,00.

ROVELLASCA – c/o Croce Azzurra ODV – Via Monza, 2 tel. 340.2654276. Attivo il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00.

ROVELLO PORRO – c/o Auser Aurora ODV- Piazza A. Porro, 19 tel. 375.5151645. Attivo il martedì dalle 14,00 alle 16,00.