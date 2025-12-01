Natale con Confluenze: oltre quaranta associazioni lanciano le loro iniziative

Sono state presentate presso la sede de Lo Snodo, in stazione a Erba, le iniziative natalizie promosse dalla rete del Terzo Settore erbese che riunisce oltre 40 realtà no profit attive sul territorio

Musica e merenda per festeggiare la conferenza

Tornano le iniziative natalizie di Confluenze: quest’anno saranno anche in piazza Mercato. Le proposte, infatti, saranno “Natale in piazza” e “Winter express 2.0”. La presentazione è avvenurta nella sede in stazione ed è stata arricchita dall’accompagnamento musicale del corpo musicale “Lorenzo Perosi” di Caslino e del corpo musicale ” Cavalier Pietro Masciadri” di Ponte Lambro, che hanno proposto brani della tradizione natalizia, creando un’atmosfera calda e partecipata.

A chiudere l’incontro, un momento conviviale con pandoro e panettone, per augurarsi buone feste nel modo più semplice e autentico possibile: insieme.

Un incontro tra culture diverse

“Natale in piazza” sarà una grande festa aperta a tutta la cittadinanza, con giochi, musica e dolci dal mondo, pensata come un’occasione di incontro tra culture diverse. Si svolgerà sabato 13 dicembre dalle 14 alle 18 in piazza Mercato e particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, come ha spiegato Federica Maci, volontaria dell’associazione Tricheco:

“Ci saranno laboratori creativi per bambini e bambine, perché il Natale è anche fantasia, scoperta e voglia di sperimentare insieme”.

Lo sguardo sarà rivolto anche ai giovani. A sottolinearlo è stata Chiara Leoni, operatrice sociale della cooperativa Mondovisione, che ha presentato alcune iniziative pensate per i ragazzi, tra cui la silent disco:

“Non si tratta di costruire un evento “per giovani”, ma di creare occasioni in cui possano sentirsi accolti. L’incontro è importante non solo tra culture, ma anche tra generazioni”.

Il valore interculturale dell’iniziativa è stato sottolineato da Gabriele Faccaro, presidente di Intercultura Como, che ha ribadito:

“Viviamo in una comunità sempre più multietnica: iniziative come questa non solo lo riconoscono, ma lo celebrano”.

L’incontro tra culture si è reso ancora più concreto grazie al contributo diretto dei ragazzi del programma Intercultura, che durante le ore di italiano hanno realizzato i contenuti dell’evento come fiabe e ricette, portando idee e creatività nella progettazione delle attività. Tra di loro anche Diya, host student thailandese, che ha aggiunto uno sguardo personale sull’esperienza del Natale lontano da casa:

“Quest’anno trascorrerò le feste in Italia e sono molto curiosa. Mi fa piacere poterlo condividere con la mia host family e insieme a voi in piazza”.

Un calendario che racconta quanto è vivo il territorio

Accanto a “Natale in piazza”, grande attenzione è stata riservata anche a “Winter Express 2.0”, giunto alla sua seconda edizione. Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo, spiega:

“Winter Express è lo strumento con cui raccontiamo quanto il nostro territorio sia vivo. Non è solo un calendario, ma il ritratto di una comunità animata da associazioni, volontari e iniziative che ogni giorno si mettono in gioco”.

Il programma comprende trentatré appuntamenti, in chiusura il 6 gennaio, e coinvolge l’intero territorio limitrofo.