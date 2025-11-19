“Natale con noi”: il Vespa Club riempie la piazza

Sabato 22 novembre inaugurazione della pista di ghiaccio, domenica 23 l'evento con le bancarelle e le associazioni.

Al via gli eventi del “Bianco Natale” a Olgiate Comasco.

La piazza si riempie di bancarelle

Il primo grande week-end di eventi è in programma per sabato 22 novembre con l’inaugurazione della pista da pattinaggio e lo spettacolo (alle 16) di pattinaggio artistico. Domenica 23 novembre, dalle 9 alle 19, in piazza Italia, grazie al “Vespa Club Olgiate Comasco” l’atteso mercatino. “Nell’ambito del “Bianco Natale” – fa sapere Graziano Mirandi, presidente dell’attivissimo sodalizio motoristico – il “Vespa Club”, col patrocinio del Comune, organizza il classico mercatino “Natale con noi” in piazza Italia”.

Le associazioni partecipanti

Ecco il parterre di associazioni di volontariato che aderiscono all’evento: “Amici di San Cataldo” (arancini, pane e panelle, cannoli),

“Gemellaggio Liancourt” (somministrazione di bevande caldee vendita torte), “Teatro dei Sussurri” (laboratorio di lettura di storie natalizie), “Avis” (frittelle, vin brulé, pom brulé, cioccolata), Casa anziani (vendita di lavoretti artigianali), Alpini (trippa e sciatt), “Vespa Club Olgiate Comasco” (panino con salsiccia e panini caldi).

Gli intrattenimenti

Il presidente Mirandi, invitando a partecipare, mette in evidenza una serie di intrattenimenti che caratterizzeranno il mercatino natalizio. “Ci saranno il il mercato degli hobbisti, le bancarelle di Confesercenti, attrazioni per i più piccoli con le vespette elettriche e “Asinami” (esposizione didattica con animali). Inoltre, prevista la presenza di un artista che realizzerà quadri con le bombolette”.