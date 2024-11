“Natale con noi” riempie la piazza di bancarelle e volontariato

Il merito di “Natale con noi”, organizzato dal Vespa Club di Olgiate Comasco, è quello di unire la voglia di aggregazione alla finestra aperta sul volontariato.

La manifestazione in piazza

Dalla mattinata odierna, domenica 24 novembre, piazza Italia, viale Roncoroni e via Roma sono colorati da più di 50 stand: oggettistica natalizia, golosità gastronomiche, sorprese e anche la presenza delle associazioni olgiatesi. Di tutto e di più per intrattenere e aggregare.

L’idea del Vespa Club

Alla base, le capacità organizzative del Vespa Club presieduto da Graziano Mirandi. La scelta è stata quella di allargare il più possibile la presenza delle bancarelle per riempire il comparto di piazza Italia. E l’effetto merita un plauso.

Casa anziani e Controllo del vicinato

La valenza sociale della manifestazione, che prosegue per l’intera giornata, è data anche dalla partecipazione di due significative realtà olgiatesi: Casa anziani, con l’oggettisica natalizia realizzata dalle persone ricoverate nella Rsa, e Controllo del vicinato per sensibilizzare sulla prevenzione contro furti e truffe. Nel pomeriggio, alle 17, uno spettacolo per i bimbi. Fruibile la pista da pattinaggio su ghiaccio.