Natale in clinica. La più bella sorpresa per mamma Sonia Varratta sarà avere accanto a sé il marito Guido Villa e il piccolo figlio Elia.

Natale in clinica con mamma Sonia

La 58enne olgiatese, da più di un anno tracheostomizzata, sta affrontando il secondo mese di ricovero e cure a Hochzirl, in Austria. Ogni giorno piccole conquiste verso il grande traguardo di riacquisire il più possibile autonomia, fino a rimuovere la cannula e imparando di nuovo a parlare.

"Per mia moglie si tratterà del secondo Natale lontano da casa - confida, con un pizzico di rammarico, Guido Villa - L’anno scorso era in ospedale, dopo quello che le è successo. Questa volta, essendo in clinica in Austria, avrebbe voluto uscire e venire a casa, ma i medici hanno sconsigliato il viaggio: in questo momento sarebbe un rischio. Allora, ho chiesto il permesso di poter festeggiare il Natale in clinica: primario e segretaria sono stati molto disponibili. Porteremo a Sonia qualcosina per farle vivere la festa. Io ed Elia andremo in Austria e ci fermeremo là una settimana: da Natale a Capodanno".

Il conto corrente per donare

Un mese di cure nella clinica austriaca costa circa 35.000 euro (in parte coperti dalla sanità pubblica e per circa 17.000 euro a carico della famiglia di mamma Sonia). In attesa che si concluda il secondo mese di degenza, è probabile che possa aggiungersi un terzo mese di cure. Il Giornale di Olgiate ha documentato la storia di mamma Sonia, aggregando nella mobilitazione solidale più attori virtuosi: merito della Fondazione Paolo Fagetti aver aperto un conto corrente (Iban IT89W030 6909606100000190928, causale «Una speranza per mamma Sonia»). Già raccolti 17.420 euro, senza dimenticare il trasporto in ambulanza in Austria offerto dalla Sos di Olgiate, i 10.762,10 euro raccolti da «La Lanterna» e i 13.794 euro raccolti dalla famiglia tramite GoFundMe.

