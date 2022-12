Natale in stazione a Erba

Lo Snodo fa squadra e insieme ad altre 31 realtà organizza gli eventi di Natale nello spazio stazione.

Sabato 10 e domenica 11 porte aperte

“Come è noto, la nostra sede – racconta il presidente de Lo Snodo Simone Pelucchi – è stata chiusa da giugno ad ottobre a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto. Una volta che i lavori sono conclusi e la stazione è stata riaperta, ci siamo messi in gioco anche con le realtà̀con cui siamo in relazione, per provare ad aprire lo spazio al territorio e far conoscere la stazione alla popolazione dell’erbese. Con questo obiettivo, è nata l’idea di Natale in stazione. Ringraziamo – prosegue Pelucchi – le realtà con cui siamo in rete, che hanno reso possibile l’organizzazione di questa due giorni; ringraziamo inoltre le Amministrazioni comunale che ci hanno dato fiducia concedendo il patrocinio dell’iniziativa. Invitiamo la cittadinanza e le

istituzioni a partecipare, per conoscere i luoghi della stazione di Erba e le varie associazioni del territorio.”

Non si tratta della prima iniziativa che Lo Snodo organizza in collaborazione con le altre associazioni del territorio: nel mese di luglio 2022, infatti, era stata proposta la rassegna Prossima Fermata, che ha permesso di realizzare un evento al giorno durante tutto il mese di luglio in diversi paesi dell’erbese.

Il programma della due giorni

Durante sabato 10 e domenica 11 dicembre, dunque, si susseguiranno una serie di attività nelle varie stanze della stazione. Si parte sabato mattina, alle ore 10.30, con un momento di presentazione del progetto Natale in Stazione, seguito da un aperitivo di benvenuto.

Nel pomeriggio, alle ore 14 e alle ore 15, verranno effettuate delle letture per bambini ed un laboratorio riguardo l’importanza del riciclare; oltre che un laboratorio di teatro per adulti dalle ore 15.45. La prenotazione è obbligatoria, entro giovedì 8 dicembre 2022, inviando una mail all’indirizzo losnodo2019@gmail.com. Nell’organizzazione di queste attività sono coinvolti il Comitato genitori Carlo Porta e Puecher, il progetto Nati per Leggere della Biblioteca di Erba, la Cooperativa Questa Generazione e le associazioni Tricheco e CAI Erba.

La giornata si concluderà con un momento ricreativo e di svago dalle ore 21.30, rivolto principalmente ai giovani del territorio, intitolato Disco Express. L’ingresso è con offerta a partire da 10 euro. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, entro giovedì 8 dicembre, mediante link sui canali social dell’associazione Lo Snodo (instagram: lo.snodo, facebook: Lo Snodo). La serata è organizzata dall’associazione Lo Snodo, in collaborazione delle Consulte Giovani di Anzano, Lipomo e Tavernerio.

Domenica 11 dicembre si ri-parte, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con un laboratorio di giochi da tavolo e scacchi, organizzato da La Gilda dei giocatori e dal Circolo Scacchi di Erba. Si prosegue dalle ore 14 alle 15.30 con un caffè letterario a tema equosolidale della Cooperativa Shongoti. Alle ore 16 la slitta di Babbo Natale dell’associazione SaltancoraNicolò fermerà in stazione. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Familiarmente Noi organizza un laboratorio rivolto a bambini e genitori dove si scriverà insieme una letterina a Babbo Natale e dove si decorerà l’albero di Natale (prenotazione consigliata: familiarmentenoi@gmail.com).

Dalle 16.45, sarà possibile partecipare ad una lezione di autodifesa a cura dell’associazione Fermiamoci e Brianza Q21. Dalle ore 16.30, ci sarà la possibilità di bere una cioccolata calda in compagnia dell’associazione Arcobaleno e degli operatori della Casa di Dario. La giornata continua alle ore 18.30 con una degustazione di vini, a cura dell’associazione Fermiamoci. L’ingresso è con offerta a partire da 5/8 euro e la prenotazione è consigliata al seguente numero: 339/475787.

Al termine della due giorni, i presenti si scambieranno gli auguri di Natale mangiando un panettone o un pandoro in compagnia. I giovani de Lo Snodo sono dunque ripartiti: con una sede praticamente nuova e la volontà di non doversi più fermare! L’obiettivo dei giovani resta quello di restituire alla comunità uno spazio importante – quello della Stazione – che può essere davvero il centro del rilancio della città.

Le realtà coinvolte

Oltre all’associazione Lo Snodo, si distinguono in associazioni, comitati, consulte, cooperative, progetti e gruppi informali. Tra questi troviamo: Asd Arrocco Lungo Erba, Associazione Arcobaleno, Associazione Brianza Q21, Associazione SaltancoraNicoló, Associazione Tricheco, Auser Ieri Oggi Domani Ponte Lambro, Avis Erba, Cai Erba, Caritas Erba, Casa di Dario, Comitato Genitori Carlo Porta, Comitato Genitori Liceo Scientifico Galilei, Comitato Genitori Puecher, Consulta Giovani Anzano, Consulta Giovani Lipomo, Consulta Giovani Tavernerio, Cooperativa Nuova Umanità, Cooperativa Questa Generazione, Cooperativa Shongoti, Familiarmente Noi, Fermiamoci, Il Giardino delle Ore, Il Mecenate Povero, La Gilda dei Giocatori, Legambiente Erbese, Nati per Leggere – Biblioteca di Erba, Nisshash, RiciClub, Team Alto Lambro ASD e ViviCivico.

L’iniziativa è sostenuta e patrocinata da 13 Amministrazioni comunali: Albavilla, Anzano del Parco, Caslino d’Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lipomo, Ponte Lambro, Merone, Pusiano, Rezzago, Tavernerio; oltre che dal Consorzio Erbese Servizi alla Persona.