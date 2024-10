Natale, salta la sosta gratuita il sabato?

Tra le proposte dei commercianti, per ovviare a questa possibile decisione, quella di rendere a disco gli spazi blu o regalare il posteggio ai clienti

Niente posto auto gratis per fare shopping sotto le feste

Potrebbe non essere ripetuta quest’anno a Erba l’iniziativa per agevolare l’acquisto dei regali nel periodo delle festività: fino allo scorso anno il parcheggio negli spazi blu, il sabato, era lasciato libero.

La questione è emersa nel corso dell’incontro promosso dall’Amministrazione comunale per riunire le realtà associative e commerciali e discutere insieme delle proposte natalizie. Della sosta gratuita ancora non c'è certezza.

Automobili parcheggiate per interi week end

"Non abbiamo ancora affrontato l’argomento in maggioranza - ha commentato Michele Riva, consigliere comunale e rappresentante dei commercianti cittadini - Per noi esercenti è sicuramente un bel modo di farci pubblicità quello di permettere i parcheggi gratuiti il sabato, ma poi va a finire che i residenti lasciano le automobili parcheggiate per interi fine settimana, facendo venire meno l’obiettivo dell’iniziativa: la rotazione dei posti".

Tante idee avanzate per andare incontro ai clienti

Durante l'incontro alcuni commercianti hanno proposto, al posto di lasciare i parcheggi gratis per tutti i sabati di dicembre, di "trasformare" temporaneamente i posti con le strisce blu in spazi a disco orario. O ancora "regalare" il costo del parcheggio ai propri clienti. Tutte idee che saranno prese in considerazione, nell'ottica del confronto e della collaborazione.