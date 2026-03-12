Natura e creatività, così si chiude la “Wellness week”

Un’iniziativa ideata da Lo Snodo e che invita i giovani a riscoprire il territorio montano in consapevolezza e condivisione: così si avvia alla chiusura la “Wellness week” organizzata dal sodalizio di Erba, con l’appuntamento “Giovani in vetta”

Un’uscita lungo il Sentiero del Viandante

Domenica, 15 marzo, Lo Snodo concluderà la “Wellness Week” con un appuntamento speciale di “Giovani in vetta”.

L’uscita si svolgerà tra la Cascata del Cenghen e il Sentiero del Viandante, tra Mandello e Abbadia, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva e meditativa tra boschi, scorci sul lago e cascate, accompagnati da una guida escursionistica esperta e senza l’uso dei cellulari, per favorire il contatto con l’ambiente circostante. Il ritrovo sarà alle 8.45 presso la stazione di Mandello del Lario.

Ci sarà anche un laboratorio di pittura

Durante la camminata sarà presente anche un laboratorio di pittura, in cui i partecipanti potranno realizzare una tela ispirata alle proprie sensazioni e all’esperienza immersiva nella natura.

Come sottolinea Carlotta Sangalli, membro del gruppo “Giovani in Vetta”:

“E’ un invito a rallentare e a condividere questo momento di risveglio con consapevolezza, sostituendo lo schermo del telefono con la bellezza della natura”.

Chiara Mazza, anche lei partecipante al gruppo organizzativo, aggiunge:

“Sarà un momento per dare concretezza alla nostra interiorità e creare un paesaggio interiore attraverso i colori e l’arte in un ambiente stimolante”.

Una rassegna di eventi legati al benessere fisico e mentale

“Giovani in vetta” si inserisce all’interno della Wellness Week, rassegna di eventi dedicata al benessere fisico e mentale, realizzata da Lo Snodo in collaborazione con diverse realtà del territorio tra cui Ospedale di Erba, La Nostra Famiglia, Lariosoccorso, Fondazione Don Caccia, Arrocco Lungo e Gilda dei Giocatori, con il sostegno di Fondazione Comasca, Regione Lombardia e Mestieri Lombardia e con il patrocinio dell’Azienda Servizi alla Persona.

Tutti gli aggiornamenti sulle prossime uscite di “Giovani in Vetta” e sulle attività de Lo Snodo, si trovano sui canali social dell’associazione.