Nel borgo si accende il Natale

La Pro loco è al lavoro per la terza edizione dei mercatini natalizi, che si terranno in piazza Castello e nel cortile del Torchio

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Il Natale torna ad accendersi a Carimate: dopo il successo delle prime due edizioni, i mercatini natalizi quest’anno offriranno un programma ancora più ricco.

Organizzati dalla Pro loco:

A organizzarli, con il supporto del Comune e della biblioteca, la Pro loco. Afferma la presidente Marina Domenichelli:

«Siamo partiti in sordina due anni fa, con la Pro loco appena costituita, ma con la voglia di proporre qualcosa per Natale. L’anno scorso abbiamo avuto un successo clamoroso, con migliaia di persone venute ai nostri mercatini. Quest’anno quindi ci sarà la terza edizione».

Natale al Torchio

E così, il 7 e 8 dicembre nel cortile del Torchio, illuminato a festa, ci sarà il villaggio di Natale, con bancarelle artigianali, mercatini gourmet, piatti caldi, frittelle e dolci. Spiega la presidente:

«Visto il successo dell’anno scorso in molti ci hanno contattato per partecipare a questa nuova edizione. Offriremo dei mercatini di qualità, con espositori selezionati e prodotti hand-made. A tal proposito, stiamo pensando di costituire, per il prossimo anno, anche un’associazione di espositori, che si chiamerà “Carimate creativa”, e che darà un maggior riconoscimento al gruppo di espositori che si è creato in questo periodo».

Non mancheranno, laboratori per i più piccoli, Babbo Natale con il suo ufficio postale, elfi, Grinch e la banda della cornamusa:

«Lo scorso anno ha riscosso un grande successo e ci sarà quindi anche quest’anno – conferma Domenichelli – Inoltre avremo una grande novità: il trenino che per tutta la giornata dell’8 dicembre farà la spola tra Montesolaro e Carimate».

Il programma

Ecco quindi il programma: il 7 e 8 dicembre, i mercatini di Natale con una cinquantina di bancarelle di artigianato e prodotti gourmet nel cortile del Torchio e in piazza Castello, addobbate a festa. Il 7 tornano anche la sfilata e la musica del Celtic Knot Pipes and Drums, banda di cornamuse e percussioni scozzesi in abiti tradizionali. L’8, la novità del trenino e, alle 15, in Sala Civica del Torchio, uno spettacolo per bambini (dai 4 ai 9 anni) «C’era una volta…Natale!» di e con Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce. Ci sarà anche, in piazza Castello, l’esposizione della Natività realizzata da Armanda Golfieri.

Un ricco palisensto

Ma la Pro loco ha organizzato anche delle attività nei giorni precedenti: il 29 novembre ci sarà un mercatino dei libri usati. Dal 5 all’8 dicembre, la sala civica del Torchio ospiterà la mostra fotografica «Frammenti di memoria. Carimate tra luoghi, comunità e storie del passato», a cura del gruppo Archivio Storico della Pro Loco di Carimate, con circa 300 foto, oltre a documenti d’epoca, per ritrovare il tempo perduto. Infine, il 12 dicembre alle 20.30, ci sarà il concerto dedicato ad Astor Piazzolla «Around Piazzolla» del SaxMeet Ensemble, in sala civica.

Conclude Domenichelli: