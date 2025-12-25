Inaugurazione

Nel presepio di San Gerardo la solidarietà alla missione di suor Benedetta in Armenia

L’opera artistica di un gruppo di volontari continua la tradizione.

Olgiate Comasco · 25/12/2025 alle 15:00

Inaugurato e benedetto il presepio di San Gerardo a Olgiate Comasco.

Ogni anno l’allestimento della natività si rinnova grazie all’opera di un gruppo di volontari. Lo scenario ideato e realizzato artisticamente per il Natale 2025 ambienta il presepio tra il colonnato di piazza San Pietro in Vaticano, sullo sfondo i volti di Papa Francesco e di Papa Leone, in più l’audio con le loro parole di pace.

Oggi, giovedì 25 dicembre, al termine della messa delle 7.30, il presepio è stato benedetto da don Alberto Dolcini, che ha ringraziato i volontari.

Anche quest’anno l’abbinamento è con la raccolta di offerte a favore della missione in Armenia in cui è impegnata la religiosa olgiatese suor Benedetta Carugati. Una missione preziosa accanto ai bimbi e ragazzi disabili e abbandonati.

