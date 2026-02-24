Nel santuario di Maccio preghiera per la pace in Ucraina

Nel santuario di Maccio, a Villa Guardia, preghiera comunitaria per la pace in Ucraina.
Nel santuario la preghiera per la pace
Oggi, mercoledì 24 febbraio, il ritrovo nella chiesa parrocchiale, santuario della Santissima Trinità Misericordia. Con inizio alle 20.30 la “Serata di preghiera per la pace”, organizzata nella concomitanza del quarto anno dall’inizio dell’invasione su larga scala in Ucraina. Iniziativa condivisa tra parrocchia, santuario, il gruppo di volontari Frontiere di Pace e la Comunità di Sant’Egidio.
Il collegamento con Kharkiv
E’ prevista la partecipazione di amici ucraini in collegamento da Kharkiv: il vescovo greco cattolico Vasyly Tychapets e suor Olexia Pohranychna della congregazione greco cattolicha di San Giuseppe.
Le testimonianze
Al termine del momento di preghiera, spazio alle testimonianze dei volontari rientrati domenica 22 febbraio dalla missione umanitaria nella martoriata terra ucraina. La missione numero 41 del gruppo Frontiere di Pace, che ha base proprio nella parrocchia di Maccio.