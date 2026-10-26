Nel weekend torna la Motoesposizione targata Moto Club Asso

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Nell’elegante cornice della Sala consiliare del Palazzo comunale di Asso si terrà sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, la consueta MOTOESPOSIZIONE giunta alla 14° edizione, in concomitanza con il Motoraduno di Civenna, in occasione della Commemorazione dei caduti motociclisti presso il monumento nazionale della Federazione Motociclistica Italiana che ogni anno conta più di 5.000 motociclisti visitatori.

La MOTOESPOSIZIONE

ASSO SPECIAL BIKE è il titolo della motoesposizione monografica che il sodalizio assese ha organizzato col patrocinio dell’Amministrazione comunale dedicato alle moto realizzate dal concittadino Carlo “Sangue” Colombo, uno dei veterani della scena custom italiana ed internazionale.

Carlo è senza dubbio influenzato dalla sua esperienza nel drag racing, il suo stile è riconosciuto dagli addetti ai lavori e dagli appassionati come il punto d’incontro tra il mondo delle corse ed il custom più estremo. Da più di vent’anni sviluppa telai innovativi a cui affianca forme, materiali di altissima qualità, soluzioni tecniche e componentistica innovative e colorazioni originali che stupiranno il curioso pubblico che interverrà alla motoesposizione ospitata nella magnifica sala consiliare di Asso (villa settecentesca affrescata, situata sulla strada che porta a Civenna)

La Road Glide “Sangue Nero” al centro dell’esposizione

Al centro dell’ambiente la stupenda ROAD GLIDE – SANGUE NERO – ASB La documentazione fotografica, insieme alle musiche e ai filmati creano lo sfondo e l’atmosfera dell’evento.

A disposizione dei visitatori gadgets e il libro “CUORI A PISTONE” di Gianmarco Maspes, che in circa 200 pagine ricche di notizie, foto inedite, aneddoti gustosi mai pubblicati sul Tourist trophy d’Italia descrive con delicata vena poetica grandi e piccole storie del Circuito del Lario e della Valassina immerse nella storia locale e nazionale del ventennio.

L’iniziativa sarà aperta per tutto il weekend ad ingresso libero dalle ore 9 alle 18.