Intervento di disinfestazione contro le zanzare
L'operazione verrà svolta tra le 23 di giovedì 21 e le 6 di venerdì 22 a Olgiate Comasco.
Programmata, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, una disinfestazione contro le zanzare a Olgiate Comasco: ecco tutto quello che c'è da sapere.
Avviso alla cittadinanza
L'Amministrazione comunale ha rilasciato un importante avviso alla cittadinanza. Nella notte a venire, tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, dalle 23 alle 6, verrà attuata, dall'azienda "Pest Control" Snc, una disinfestazione contro le zanzare. All'interno del comunicato vengono riportati alcuni avvertimenti: nel corso dell'intervento di disinfestazione, si raccomanda di:
- Tenere chiuse le finestre
- Ritirare qualsiasi tipo di panno, indumento, biancheria e quant'altro possa entrare in contatto con la pelle
- Portare all'interno dell'abitazione gli animali domestici e i recipienti usati per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali stessi
- Non sostare nelle aree interessate durante le operazioni
Le zone coinvolte dalla disinfestazione contro le zanzare
Tra le aree sottoposte al trattamento sono incluse:
- Il centro sportivo Pineta
- La scuola materna e il nido di via Roncoroni
- La scuola elementare, materna e polifunzionale di via Repubblica
- Parco comunale di Villa Camilla
- Villa Peduzzi
- Piazza Volta
- Il parco Boselli e quello di via Repubblica
Terminato l'intervento, si potrà tornare al normale svolgimento delle proprie attività. Per eventuali informazioni, dubbi o chiarimenti, l'Amministrazione lascia a disposizione un recapito telefonico: 031 4491823.