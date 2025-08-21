L'avviso

Intervento di disinfestazione contro le zanzare

L'operazione verrà svolta tra le 23 di giovedì 21 e le 6 di venerdì 22 a Olgiate Comasco.

Olgiate Comasco
Pubblicato:

Programmata, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, una disinfestazione contro le zanzare a Olgiate Comasco: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Avviso alla cittadinanza

L'Amministrazione comunale ha rilasciato un importante avviso alla cittadinanza. Nella notte a venire, tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, dalle 23 alle 6, verrà attuata, dall'azienda "Pest Control" Snc, una disinfestazione contro le zanzare. All'interno del comunicato vengono riportati alcuni avvertimenti: nel corso dell'intervento di disinfestazione, si raccomanda di:

  • Tenere chiuse le finestre
  • Ritirare qualsiasi tipo di panno, indumento, biancheria e quant'altro possa entrare in contatto con la pelle
  • Portare all'interno dell'abitazione gli animali domestici e i recipienti usati per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali stessi
  • Non sostare nelle aree interessate durante le operazioni

Le zone coinvolte dalla disinfestazione contro le zanzare

Tra le aree sottoposte al trattamento sono incluse:

  • Il centro sportivo Pineta
  • La scuola materna e il nido di via Roncoroni
  • La scuola elementare, materna e polifunzionale di via Repubblica
  • Parco comunale di Villa Camilla
  • Villa Peduzzi
  • Piazza Volta
  • Il parco Boselli e quello di via Repubblica

Terminato l'intervento, si potrà tornare al normale svolgimento delle proprie attività. Per eventuali informazioni, dubbi o chiarimenti, l'Amministrazione lascia a disposizione un recapito telefonico: 031 4491823.

