"Nessuno può salvarsi da solo": riflessioni sulla pace

Prosegue il percorso proposto per il Mese della Pace di quest'anno proposta a Erba da molte associazioni quali Caritas, Emmaus, Acli, Ovci, Coordinamento comasco per la pace, Nisshash, Decanato di Erba e Granis.

Il prossimo appuntamento giovedì 2 febbraio nella sala della comunità a San Maurizio per riflettere insieme su pace, disarmo e non violenza

"È ancora possibile sperare la Pace in un mondo in cui i conflitti sono continui? Quanto pesa ancora la produzione e la vendita delle armi sull'economia dei nostri paesi? Quali scelte possono rendere possibile la convivenza nella Pace? Ha senso educare alla non violenza i nostri ragazzi e come possiamo farlo? Questi ed altri interrogativi guideranno il confronto con Aluisi Tosolini, voce autorevole nel mondo dell'educazione alla pace, e Francesco Vignarca, da anni impegnato nell'ambito della ricerca del Disarmo e della non violenza", spiega Giovanna Marelli della Caritas nel presentare l'appuntamento in calendario.

La serata avrà inizio alle 21. Modera Emanuele Fusi. Intervengono Aluisi Tosolini Pedagogista, dirigente scolastico, coordinatore nazionale Scuole della Pace e Francesco Vignarca coordinatore delle campagne della Rete italiana Pace e disarmo.

Titolo della serata "Nessuno può salvarsi da solo. Diamo forma ad un futuro di pace".