Netweek all’Assemblea Anci 2025: chi abbiamo incontrato dalla provincia di Como

Il nostro gruppo editoriale Netweek protagonista all’assemblea Anci 2025. Per tre giorni (da mercoledì 12 a venerdì 14 novembre), alla fiera di Bologna, uno stand dedicato all’agenzia di stampa nazionale NTW Press che il nostro Circuito editoriale ha lanciato nel corso dell’anno, forte di un gruppo che, attraverso 51 settimanali in edicola, 54 portali d’informazione, 14 emittenti regionali e un canale televisivo nazionale, produce un flusso di oltre 700 notizie quotidiane.
Un’occasione anche di confronto, tantissimi i primi cittadini e i politici ospiti dello stand Netweek protagonisti di interviste sui principali temi che coinvolgono le Amministrazioni e gli enti locali.
Chi abbiamo incontrato dalla provincia di Como
Fra i politici giunti a Bologna dalla provincia di Como, abbiamo incontrato il sindaco di Cantù Alice Galbiati. Primaria, nel canturino, la realizzazione dell’arena polifunzionale che sarà in grado di ospitare più di 5.000 spettatori. Un procedimento amministrativo lungo quattro anni, possibile anche grazie al secondo mandato del primo cittadino.