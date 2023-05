Newton si è smarrito: la famiglia offre una ricompensa a chi lo trova

Non si trova più da una settimana il piccolo Newton e la famiglia lo cerca disperatamente, tanto che ha deciso di ricompensare chiunque lo trovi.

Inizia così il messaggio di Davide Jannacci rivolto a tutta la popolazione di Inverigo e dintorni per cercare di ritrovare Newton, il suo gatto smarrito ormai da poco più di una settimana.

"E' abbastanza affettuoso e socievole ma in questo frangente potrebbe essere spaventato. Ha 2 anni, ha il microchip ed è castrato. Sono disposto a una ricompensa a chi mi restituirà il nostro micio. La nostra famiglia è molto legata a lui e alla sorellina che ora è sola. Siamo in pensiero e forte apprensione. Se lo vedete contattatemi, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto. La casa è vuota e spenta senza di lui. Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi. Chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stato preso per sbaglio pensando sia randagio, può contattare pertanto i nostri numeri 3278316195 oppure 3939179572".