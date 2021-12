giornata di dibattito

Parteciperanno, tra gli altri, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia.

Sabato 4 dicembre, presso il Centro Congressuale Lariofiere di Erba, alle ore 14, prenderà il via “Next Generation You. Il ruolo dei giovani e dell’Unione Europea per la ripartenza post pandemica”, un evento promosso dall’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Gruppo ID), al quale interverranno centinaia di giovani della Lombardia e numerosi esponenti politici di livello locale, nazionale ed europeo.

"Next Generation You": il maxi evento della Lega dedicato ai giovani a Lariofiere

Tra gli ospiti attesi, anche il segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia.

"Sarà un momento di confronto molto importante, il primo dopo oltre un anno e mezzo di riunioni online, con i giovani e i rappresentanti politici del territorio lombardo, che costituirà anche l’occasione per prepararsi insieme alle sfide future sul territorio», dichiarano il coordinatore provinciale di Como della Lega Giovani Cumasch Matteo Mauri e la Referente Provinciale Laura Santin.

Per ulteriori informazioni: info@nextgenyou.it

